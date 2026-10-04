Мексиканський футболіст вдарив американця по обличчю під час товариського матчу в Арізоні

Протистояння між США та Мексикою є традиційно дуже запальними

Матео Чавес одразу ж був вилучений з матчу за ляпас американському гравцю

У другому таймі товариського матчу між США та Мексикою між футболістами спалахнула сутичка, яка завершилася вилученням мексиканського захисника Матео Чавеса за удар Себастьяна Бергалтера. Про це повідомляє «Главком».

Вилучення за удар суперника

Матч на State Farm Stadium у Глендейлі проходив у напруженій атмосфері, що традиційно супроводжує протистояння США та Мексики. Американці впевнено контролювали гру та до середини другого тайму вели 2:0. Аж ось після фолу на Юнусі Мусі стався неприємний інцидент. Бергалтер вступив у конфлікт із Чавесом і штовхнув мексиканця. У відповідь захисник двічі вдарив американського футболіста долонями по обличчю.

La doble cachetada de Mateo Chavez al de Estados Unidos JAJAJAJAJAJ que le pasó https://t.co/4WHBgcfKCn — Hugol ^^ (@Hugol343) October 4, 2026

Бергалтер упав на газон, а арбітр одразу показав Чавесу пряму червону картку. Мексиканець на той момент провів на полі лише близько 20 хвилин. Після вилучення між футболістами обох команд почалася масова штовханина. На поле навіть вибігли головний тренер США Маурісіо Почеттіно та його асистенти, намагаючись розвести гравців і не допустити подальшої ескалації.

Протистояння США та Мексики не вперше супроводжується подібними епізодами. Лише кілька днів тому американці також опинилися в центрі сутички під час матчу проти Чилі – тоді після фінального свистка на полі виникла масова бійка за участю гравців обох команд.

Підсумок матчу

До конфлікту американці вже створили собі комфортну перевагу. 18-річний Джуліан Голл відкрив рахунок, а потім відзначився Малик Тіллман. Третій гол став особливим для 17-річного Кавана Саллівана. Юний нападник скористався грубою помилкою мексиканського воротаря Рауля Рангеля, перехопив його передачу та ефектно перекинув голкіпера ударом здалеку.

Завдяки цьому Салліван став наймолодшим автором гола в історії збірної США. Натомість для команди Почеттіно це вже третя перемога у трьох матчах під час нинішнього міжнародного вікна. Наступний поєдинок США проведуть проти Канади у вівторок.

Нагадаємо, що наприкінці гри Ліги націй Угорщина – Україна відбулася бійка.