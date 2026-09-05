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Луїс Енріке продовжив контракт з «ПСЖ» до 2031 року

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Луїс Енріке продовжив контракт з «ПСЖ» до 2031 року
«ПСЖ» виграв дві останні Ліги чемпіонів
фото: Instagram Луїс Енріке

Іспанський спеціаліст привів фрацузький гранд до двох перемог у Лізі чемпіонів

Іспанський фахівець Луїс Енріке продовжив контракт з «ПСЖ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу французького клубу.

Нова угода між 56-річним тренером та чинним переможцем Ліги чемпіонів розрахована до кінця сезону 2030/31.

Луїс Енріке очолив «ПСЖ» влітку 2023. Під його керівництвом паризький клуб виграв три чемпіонати Франції, два Кубки та три Суперкубки Франції. На міжнародній арені червоно-сині разом з іспанцем досягли найбільших успіхів у своїй історіхї, вигравши Лігу чемпіонів у 2025 та 2026 роках, а також здобувши два Суперкубки УЄФА.

Втім, поточний сезон для «ПСЖ» розпочався не найкращим чином: команда Енріке і завоювала Суперкубок УЄФа, обігравши у фіналі «Астон Віллу», проте далі програла Суперкубок Франції «Лансу», а також не здобула жодної перемоги у чемпіонаті Франції, поділивши очки з «Ренном» та «Ліллем» та поступившись «Монако».

У складі «ПСЖ» з літа 2025 року виступає український захисник Ілля Забарний. До парижан він перейшов з англійського «Борнмута».

Нагадаємо, що «Динамо» оголосило про трансфер вінгера Густаво Прадо, кияни орендували вінгера у «Інтернасьйоналю» до кінця поточного сезону. Також біло-сині взяли в оренду у «Полісся» голкіпера Георгія Бущана.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Луїс Енріке

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