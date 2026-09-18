Головна Спорт Новини
search button user button menu button

День історичних дебютів: підсумки першого туру Ліги Європи 2026/2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
День історичних дебютів: підсумки першого туру Ліги Європи 2026/2027
Чинний переможець Ліги конференцій «Кристал Пелес» з розгромної перемоги стартував у Лізі Європи
фото: ФК «Кристал Пелес»

Три клуби-дебютанти другого за силою єврокубка з перемог почали свій шлях у Лізі Європи

Підійшов до завершення перший тиждень нового сезону Ліги Європи. Про результати матчів 17 вересня повідомляє «Главком»

Три дебюти у Лізі Європи

Одразу три клуби провели свої перші матчі в Лізі Європи. «Борнмут» розпочав історичну кампанію в європейському футболі (до того команда не була представлена у жодному турнірі) виїзним матчем проти «Реал Сосьєдада» та вже на 11-й хвилині вийшов уперед завдяки Джастіну Клюйверту. Ще до перерви Раян подвоїв перевагу англійців, а після перерви Гомес скоротив відставання, проте «Борнмуту» вдалося втримати перемогу 2:1.

Не менш яскравою виявилася прем'єра у Лізі Європи у переможців минулорічної Ліги конференцій «Кристал Пелес». Лондонці вже в першому таймі тричі вразили ворота польського «Леха»: спочатку Піно відкрив рахунок на 10-й хвилині, потім Річардс забив на 27-й, а Ларсен ще до перерви довів перевагу до трьох м'ячів. Наприкінці зустрічі Нкетіа встановив остаточний рахунок матчу – 4:0.

Свій дебют у єврокубках перемогою відзначив і португальський «Торреенсе», який на виїзді вдесятьох переграв «Ліллестрем» 2:1 завдяки голам від Альфаро та Посо Герреро попри пропущений гол від Ольсена наприкінці матчу та вилучення Джатти на останніх хвилинах основного часу. 

Сенсація від ОФІ

Критський ОФІ, який вперше у своїй історії виступає в основному етапі Ліги Європи, створив одну з головних сенсацій туру, обігравши вдома німецький «Гоффенгайм» з рахунком 2:0. Господарі відкрили рахунок на 30-й хвилині, коли Канталапьєрда вдало завершив атаку ОФІ. Після цього німці намагалися відігратися, однак до перерви рахунок більше не змінювався.

У другому таймі «Гоффенгайм» продовжував шукати можливість зрівняти рахунок, проте греки зберігали перевагу. Наприкінці матчу ОФІ отримав чудову можливість остаточно зняти питання щодо переможця і скористався нею: на 84-й хвилині Канталапьєрда оформив дубль. 

Непереможний «Зальцбург»

Не можна було оминути і матч «Зальцбурга», який розпочав свою кампанію в Лізі Європи з мінімальної перемоги над «Левскі» (1:0). Вирішальний гол у Софії був забитий на 39-й хвилині після того, як Табакович скористався своїм шансом і вивів австрійців уперед. До перерви «Левскі» так і не зміг відігратися, а після неї господарі продовжили пошуки моменту для гола.

«Зальцбург» після перерви зосередився на збереженні мінімальної переваги та не дозволив супернику зрівняти рахунок. Фінальний свисток зафіксував перемогу австрійців 1:0, яка стала для них уже 13-м поспіль матчем без поразок у поточному сезоні.

Наступний тур Ліги Європи відбудеться майже за місяць – 15 жовтня. 

Читайте також: Календар матчів Ліги Європи сезону 2026/27

Ліга Європи УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Перший тур (17 вересня)

«Левскі» – «Зальцбург» 0:1 (0:1)

  • Голи: Табакович (39)

ОФІ – «Гоффенгайм» 2:0 (1:0)

  • Голи: Канталапьєрда (30)

«Бешикташ» – «Марсель» 4:1 (1:1)

  • Голи: Факілі (15), Черни (56), Мурільйо (59), Поку (81) – Абдалла (29)

«Вікторія Пльзень» – «Уніон» 0:3 (0:2)

  • Голи: Мофокенг (17), Біондич (43), Крічфалуші (59)

«Кристал Пелес» – «Лех» 4:0 (3:0)

  • Голи: Піно (10), Річардс (27), Ларсен (34), Нкетіа (89)

«Ліллестрем» – «Торркенсе» 1:2 (0:1)

  • Голи: Ольсен (79) – Альфаро (23), Посо Герреро (49)

«Реал Сосьєдад» – «Борнмут» 1:2 (0:2)

  • Голи: Гомес (57) – Клюйверт (11), Раян (20)

«Селтік» – «Ференцварош» 1:3 (1:2)

  • Голи: Баур (44) - Деле (20), Захаріассен (45+1), Арзані (47)

«Ювентус» – «Неймеген» 5:0 (3:0)

  • Голи: Гонсалес (9), Алайбегович (24), Вольтемаде (35), Челік (75), Коло Муані (82)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що одразу три українські гравці з'явилися на полі в матчах другого за силою єврокубка, які проходили 16 вересня

Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Крістал Пелас» ФК Гоффенгайм «Ред Булл» (Зальцбурґ)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 вересня збірна України стартує у Лізі націй
У заявці збірної України відбулось дві заміни перед матчами Ліги націй
Вчора, 21:11
«Реал» Моурінью посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії
Жозе Моурінью перевершив свій найкращий результат на старті сезону Ла Ліги з «Реалом»
16 вересня, 15:51
Джеймс Мілнер повернувся у колишній клуб
Рекордсмен чемпіонату Англії повернувся у «Ліверпуль» в новій ролі
15 вересня, 17:17
Гра Україна – Албанія відбудеться в угорському місті Егер на міському стадіоні імені Тібора Сентмарйаї
Визначився наступний суперник молодіжної збірної України з футболу
14 вересня, 20:34
Вітчизняний гранд розпочне похід на євроарені
«Шахтар» оголосив склад на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ
10 вересня, 18:45
Клаудіо Ечеверрі конкуруватиме з Георгієм Судаковим
«Манчестер Сіті» віддав «Бенфіці» конкурента для Судакова
3 вересня, 14:22
«Нива» позичила форму в аматорів
Клуб футбольної Першої ліги в останню мить уникнув технічної поразки через форму
30 серпня, 19:30
«Барса» тричі переграла «левів» у сезоні 2025/26
«Барселона» – «Атлетік». Прогноз і анонс на матч першого туру чемпіонату Іспанії Реклама
27 серпня, 10:30
«Барселона» розпочала сезон розгромною перемогою
Ла Ліга 2026/27: яким був другий тур іспанського чемпіонату
26 серпня, 12:57

Новини

Син пропагандиста Плющенка невдало виступив на етапі юніорського Гранпрі в Анкарі
Син пропагандиста Плющенка невдало виступив на етапі юніорського Гранпрі в Анкарі
День історичних дебютів: підсумки першого туру Ліги Європи 2026/2027
День історичних дебютів: підсумки першого туру Ліги Європи 2026/2027
«Ювентус» з асистом воротаря стартував з розгромної перемоги у Лізі Європи
«Ювентус» з асистом воротаря стартував з розгромної перемоги у Лізі Європи
Александру Овечкіну та Умару Кремльову закрили в'їзд до Латвії
Александру Овечкіну та Умару Кремльову закрили в'їзд до Латвії
«Трабзонспор» Батагова та Маліновського представив нового головного тренера
«Трабзонспор» Батагова та Маліновського представив нового головного тренера
Титулована тенісистка відмовилася від громадянства Росії
Титулована тенісистка відмовилася від громадянства Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
145K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
116K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
66K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua