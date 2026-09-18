День історичних дебютів: підсумки першого туру Ліги Європи 2026/2027

Три клуби-дебютанти другого за силою єврокубка з перемог почали свій шлях у Лізі Європи

Підійшов до завершення перший тиждень нового сезону Ліги Європи. Про результати матчів 17 вересня повідомляє «Главком».

Три дебюти у Лізі Європи

Одразу три клуби провели свої перші матчі в Лізі Європи. «Борнмут» розпочав історичну кампанію в європейському футболі (до того команда не була представлена у жодному турнірі) виїзним матчем проти «Реал Сосьєдада» та вже на 11-й хвилині вийшов уперед завдяки Джастіну Клюйверту. Ще до перерви Раян подвоїв перевагу англійців, а після перерви Гомес скоротив відставання, проте «Борнмуту» вдалося втримати перемогу 2:1.

Не менш яскравою виявилася прем'єра у Лізі Європи у переможців минулорічної Ліги конференцій «Кристал Пелес». Лондонці вже в першому таймі тричі вразили ворота польського «Леха»: спочатку Піно відкрив рахунок на 10-й хвилині, потім Річардс забив на 27-й, а Ларсен ще до перерви довів перевагу до трьох м'ячів. Наприкінці зустрічі Нкетіа встановив остаточний рахунок матчу – 4:0.

Свій дебют у єврокубках перемогою відзначив і португальський «Торреенсе», який на виїзді вдесятьох переграв «Ліллестрем» 2:1 завдяки голам від Альфаро та Посо Герреро попри пропущений гол від Ольсена наприкінці матчу та вилучення Джатти на останніх хвилинах основного часу.

Сенсація від ОФІ

Критський ОФІ, який вперше у своїй історії виступає в основному етапі Ліги Європи, створив одну з головних сенсацій туру, обігравши вдома німецький «Гоффенгайм» з рахунком 2:0. Господарі відкрили рахунок на 30-й хвилині, коли Канталапьєрда вдало завершив атаку ОФІ. Після цього німці намагалися відігратися, однак до перерви рахунок більше не змінювався.

У другому таймі «Гоффенгайм» продовжував шукати можливість зрівняти рахунок, проте греки зберігали перевагу. Наприкінці матчу ОФІ отримав чудову можливість остаточно зняти питання щодо переможця і скористався нею: на 84-й хвилині Канталапьєрда оформив дубль.

Непереможний «Зальцбург»

Не можна було оминути і матч «Зальцбурга», який розпочав свою кампанію в Лізі Європи з мінімальної перемоги над «Левскі» (1:0). Вирішальний гол у Софії був забитий на 39-й хвилині після того, як Табакович скористався своїм шансом і вивів австрійців уперед. До перерви «Левскі» так і не зміг відігратися, а після неї господарі продовжили пошуки моменту для гола.

«Зальцбург» після перерви зосередився на збереженні мінімальної переваги та не дозволив супернику зрівняти рахунок. Фінальний свисток зафіксував перемогу австрійців 1:0, яка стала для них уже 13-м поспіль матчем без поразок у поточному сезоні.

Наступний тур Ліги Європи відбудеться майже за місяць – 15 жовтня.

Ліга Європи УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Перший тур (17 вересня)

«Левскі» – «Зальцбург» 0:1 (0:1)

Голи: Табакович (39)

ОФІ – «Гоффенгайм» 2:0 (1:0)

Голи: Канталапьєрда (30)

«Бешикташ» – «Марсель» 4:1 (1:1)

Голи: Факілі (15), Черни (56), Мурільйо (59), Поку (81) – Абдалла (29)

«Вікторія Пльзень» – «Уніон» 0:3 (0:2)

Голи: Мофокенг (17), Біондич (43), Крічфалуші (59)

«Кристал Пелес» – «Лех» 4:0 (3:0)

Голи: Піно (10), Річардс (27), Ларсен (34), Нкетіа (89)

«Ліллестрем» – «Торркенсе» 1:2 (0:1)

Голи: Ольсен (79) – Альфаро (23), Посо Герреро (49)

«Реал Сосьєдад» – «Борнмут» 1:2 (0:2)

Голи: Гомес (57) – Клюйверт (11), Раян (20)

«Селтік» – «Ференцварош» 1:3 (1:2)

Голи: Баур (44) - Деле (20), Захаріассен (45+1), Арзані (47)

«Ювентус» – «Неймеген» 5:0 (3:0)

Голи: Гонсалес (9), Алайбегович (24), Вольтемаде (35), Челік (75), Коло Муані (82)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що одразу три українські гравці з'явилися на полі в матчах другого за силою єврокубка, які проходили 16 вересня.