Тренер збірної України Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Грузією

Поєдинок відбедеться 28 вересня о 21:45 за Києвом

Тренер збірної України Андреа Мальдера дав пресокнференцію перед матчем другого туру групового етапу Ліги націй проти Грузії. Про це повідомляє «Главком».

У першому турі синьо-жовті здолали Угорщину з рахунком 1:0.

«Яремчук відновився, він буде частиною команди. В нас є невеличка проблема з Миколенком, він має невеликі проблеми з ногою, і ми вирішили не ризикувати. Але ми готові до матчу.

Система 4-4-2? Я би не так говорив про систему гри. Я найперше відштовхуюсь від характеристик гравців, які є. Я намагаючись поставити їх у найкращу позицію. Ми можемо зіграти і з десяткою, з одним форвардом, з двома форвардами. Для мене це мало що може змінити. Важливо, щоб гравці були готові, коли вони виходять на футбольне поле.

У грі з угорцями у старті вийшов Дмитро Різник. Він здійснив декілька севів та відіграв «на нуль».

Вибір голкіпера? У матч проти Грузії буде грати Трубін. Я з воротарями вже про це спілкувався. Ми домовились, що перший матч зіграє Різник, а другий проведе Трубін.

Тренування? Кожна група займалася окремо, бо для цих двох груп фізичне навантаження повинно бути різним. Я довіряю всім гравцям, яких викликав. Вони готові грати. Я буду робити тактичний вибір складу залежно від матчу. Але це не означає, що якісь гравці тренувалися окремо і не зможуть зіграти», – сказав Мальдера.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

25 вересня, Угорщина – Україна

28 вересня, Грузія – Україна

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, Україна – Угорщина

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

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