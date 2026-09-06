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«Епіцентр» закрив тур Прем'єр-ліги нічиєю з «Буковиною»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Епіцентр» закрив тур Прем'єр-ліги нічиєю з «Буковиною»
Суперники обійшлися без забитих м'ячів
фото: ФК «Епіцентр»

Принциповий матч сусідів завершився миром

Кам'янець-подільський «Епіцентр» розписав нульову нічию з чернівецькою «Буковиною» у 5-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Довго команди не запрягали. Уже в дебюті простріл Груші з рикошетом від Коша влетів у стійку воріт подолян. У відповідь Рохас дальнім ударом змусив попрацювати Пенькова.

Згодом Кожушко відправив м'яч над воротами господарів, а Нене не пробив голкіпера чернівчан у ближньому куті. Далі удар Карася головою Федотов перевів у поперечину подолян. Той же Кожушко змарнував ще дві нагоди – мимо воріт і сейв воротаря.

У тому ж дусі суперники продовжили в другому таймі. Оборонець господарів Климець влаштував сольний прохід, але пробив повз рамку. Далі тринькати нагоди взялися футболісти «Буковини» – Дахновський відправив м'яч поруч зі стійкою, а Груша та Задерака не переграли Федотова з гольових позицій.

Гострішими чернівчани були й надалі. Той же Задерака пробив головою над воротами, а новачок Талла з гострого кута влучив у кіпера. Упевнено діяв і Пеньков. Зокрема, воротар «Буковини» впорався з класним ударом Лучкевича головою.

Зрештою, голів уболівальники не дочекалися. «Епіцентр» залишився п'ятим у турнірній таблиці УПЛ. Команда Сергія Нагорняка набрала вісім очок. Буковина же до свого активу записала шість пунктів і йде восьмою.

Українська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

«Епіцентр» – «Буковина» – 0:0

Standings provided by Sofascore

До слова, київське «Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ із Черкас у Прем'єр-лізі. Матч завершився нульовою нічиєю. Обидва колективи вдруге поспіль втратили очки.

Нагадаємо, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Буковина» ФК «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський)

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