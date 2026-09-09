«Динамо» зробило запит щодо італійського тренера

Столичний гранд знайшов варіант заміни Ігорю Костюку

«Динамо» зацікавлене у призначенні італійського тренера Раффаеле Палладіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського журналіста Маттео Моретто.

Біло-сині та турецький «Трабзонспор», за який виступають Арсеній Батагов та Руслан Маліновський, зробили конкретні запити до оточення коуча щодо мжливої співпраці з ним.

Сам фахівець віддає перевагу роботі у топових європейських лігах, проте ніякі варіанти не відкидає.

Останнім місцем роботи Раффаеле Палладіно була «Аталанта», яку він залишив влітку цього року. до цього він працював з «Фіорентиною» та «Монцою».

Наразі головним тренером «Динамо» є Ігор Костюк. Під його керівництвом цього сезону біло-сині не зуміли вийти до єврокубків, а у чемпіонаті України йдуть шостими після п'яти турів.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що з життя пішов ексворотар київського «Динамо» Андрій Гаваші.