«Шахтар» упевнено переграв «Кривбас» у спарингу

«Гірники» з користю проводять міжнародну паузу

Донецький «Шахтар» здолав криворізький «Кривбас» (3:0) у контрольному поєдинку. Про це повідомляє «Главком».

Керманичі колективів – Арда Туран і Патрік ван Леувен – задіяли в спарингу невикликаних до національних команд футболістів. Зокрема, в складі чемпіона України з'явився літній новачок Маттурро. Проте, героями «гірників» стали інші виконавці.

Відкрив рахунок Аліссон. Вінгер отримав на лінії штрафного передачу Педріньйо, який протягнув м'яч від центрального кола, та класно пробив під поперечину. Перед перервою автогол організували криворіжці Підгурський та Хома. А в другому таймі Обах реалізував момент після передачі з глибини.

Обидва колективи готуються до відновлення сезону Прем'єр-ліги. У прийдешньому турі «Шахтар» 9 жовтня зустрінеться з рівненським «Вересом». Натомість «Кривбас» 10 жовтня протистоятиме київській «Оболоні».

Контрольний матч

«Шахтар» – «Кривбас» – 3:0

Голи: Аліссон, 15, Підгурський, 42 (автогол), Обах, 77

До слова, раніше «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. Гірники повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».