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Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» став на захист Роналду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» став на захист Роналду
Фердінанд: Де була Португалія до Кріштіану Роналду?
фото: Getty Images

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії

Легнедарний захисник «Манчестер Юнайтед» Ріо Фердінанд зробив заяву на підтримку Кріштіану Роналду після того, як 41-річний форвард залишив розташування збірної Португалії через конфлікт з головним тренером Жоржі Жезушем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goal.

«Де була Португалія до Кріштіану Роналду? Що вони взагалі зробили? Хіба вони хоч би відбиралися на турніри? Не кажучи вже про те, щоби щось виграти.

Мене дратує, що багато хто судить його за останні три або чотири роки. Він ще показує фантастичні цифри для людини свого віку. Неважливо, в якій лізі це відбувається, це все одно приголомшливі показники.

Я думаю, багатьом треба на мить повернутися в минуле… Подивіться на його час у «Ювентусі», на те, що він зробив там. Його час у «Реалі». І його час у «Манчестер Юнайтед». Таке відчуття, ніби він умістив три кар'єри в одну. Три кар'єри світового рівня», – заявив Фердінанд.

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії.

«Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я вирішив залишити розташування команди. Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які змусили мене залишити збірну, якій я завжди віддавався. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку», – написав Роналду.

Напруження між футболістом і Жорже Жезусом виникло після матчу з Норвегією. Перед грою тренер попередив капітана, що планує дати йому відпочинок у двох наступних матчах у рамках програми дозування навантажень. Подібний план стосувався також Бруну Фернандеша.

Однак під час зустрічі з Норвегією Роналду відправили розминатися. Футболіст очікував, що вийде на поле, але цього не сталося. На 81-й хвилині Жезус випустив Трінкау, а не капітана. 

«Не настав момент, щоб він вийшов», – пояснив рішення тренер.

Португальська федерація організувала зустріч Роналду та Жезуса в Копенгагені, щоб врегулювати ситуацію. Однак після пресконференції наставника конфлікт отримав новий розвиток.

Жезус заявив, що не бачить серйозної проблеми у відносинах із капітаном і заперечив, що той відмовлявся тренуватися. За словами тренера, під час розмови Роналду сказав: «Я тут, щоб ви вирішували. Якщо хочете, щоб я грав, я гратиму. Якщо хочете, щоб я був на трибунах, я піду на трибуни».

Нагадаємо, національна команда України розписала нічию зі збірною Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй 2026/27.

Теги: Кріштіану Роналду футбол

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