«Якщо чесно, я швидко ухвалив рішення». Жерсон Родрігеш прокоментував повернення до України

Вінгер доєднався до луганської «Зорі»

Вінгер «Зорі» Жерсон Родрігеш прокоментував своє повернення до Україн. Про це повідомля «Главком» з посиланням на «ПРОФУТБОЛ Digital».

«Якщо чесно, я швидко ухвалив рішення. Перемовини були швидкими, так само як і ухвалення рішення. Звичайно, це рішення, якого я хотів. Останні два роки моєї кар’єри були нелегкими. Зараз енергію мені дає перебування поруч із сином, тому для мене це було швидке рішення і найкраще з тих, які я міг ухвалити.

Я довго був далеко від сина, тому це найкраще, що може бути і для мене, і для нього поруч із татом. Сила, яку він мені дає, та сила, яку дають мені люди тут, в Україні – це найкраще, що могло статися».

Жерсон Родрігеш знайомий українським фанатам завдяки своїм виступам за київське «Динамо» в період з 2019 по 2024 рік (53 матчі, дев'ять голів та чотири асисти). Частину свого контракту з біло-синіми вінгер провів у орендах.

«Я був частиною цього (прим. – обстрілів), адже був на зв’язку із мамою мого сина і переживав усе це. Доки я не приїхав, я знав про все, що відбувається в Україні. Але я не міг вибрати бути далеко від сина тільки тому, що тут війна і що росіяни бомблять Україну.

Я буду битися тут і буду жити так, як живуть люди тут. Я співчуваю усім втратам України і щодня молюся, щоб тут стало ліпше, щоб повернулася та Україна, яка була, прекрасні міста. Сподіваюся, що скоро все повернеться», – сказав Родрігеш.

«Зоря» з вісьмома очками йде на восьмому місці турнірної таблиці УПЛ.

Нагадаємо, що «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» в Українській Прем'єр-лізі – результативними ударами відзначились Бражко та Пономаренко.