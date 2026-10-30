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Футбольна конфедерація вкотре змінила частоту проведення Кубка Африки

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Футбольна конфедерація вкотре змінила частоту проведення Кубка Африки
Трофей КАН під час церемонії відкриття у 2025 році
фото: CAF

Функціонери передумали проводити турнір за зразком Чемпіонату Європи

Кубок африканських націй (КАН) відбуватиметься кожні два роки замість разу на чотири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Конфедерації африканського футболу.

Торік організація оголосила, що з 2028 року розіграш КАН відбуватиметься раз на чотири роки. Паралельно конфедерація збиралася запустити новий турнір – Лігу африканських націй. Функціонери взяли додатковий час на реалізацію задуму.

Зміна пріоритетів конфедерації пов'язана з фінансовими проблемами. Організація зіткнулася з труднощами в процесі пошуку потенційних спонсорів і партнерів Ліги африканських націй. Зрештою, старт змагань перенесуть щонайменше на середину наступного десятиліття.

У 2027 році Кубок африканських націй приймуть Кенія, Танзанія та Уганда. Далі турнір проведуть в 2028, 2031 та 2033 роках. Непослідовність спричинена Чемпіонатом світу 2030. Традиційно в рік Мундіалю континентальні турніри не проводять.

До слова, нещодавно Мбаппе отримав нагороду Onze d'Or найкращому футболісту Європи в сезоні 2025/26. Він набрав 48,2 % голосів. Позаду залишилися Невеш і Кварацхелія.

Нагадаємо, раніше ФІФА назвала найкращих гравців Чемпіонату світу 2026. Головний приз дістався Родрі. Іспанці забрали ще дві нагороди за підсумками Мундіалю.

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Теги: футбол

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