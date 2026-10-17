Бекхем є можливим кандидатом на пост президента ФІФА – ЗМІ

За даними одного з видань, легендарного футболіста бачать як керівника організації

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем може стати потенційним суперником Джанні Інфантіно на виборах президента Міжнародної федерації футболу, які мають відбутися в березні 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sport.

Неочікуваний кандидат від УЄФА

Ім’я легендарного футболіста обговорюють окремі представники УЄФА та Німецького футбольного союзу як можливу альтернативу чинному керівникові організації. Як повідомляє видання, частина європейських футбольних функціонерів шукає кандидата, здатного об’єднати опозиційні сили та скласти конкуренцію Інфантіно. Невдоволення його керівництвом, за даними джерела, посилилося через розбіжності щодо управління комерційними правами та правами на телетрансляції чемпіонату світу.

Потенційний кандидат має бути впізнаваним у всьому світі, уміти домовлятися з різними футбольними конфедераціями та підтримувати ідеї прозорості й реформ. На думку прихильників такої кандидатури, Бекхем може відповідати цим вимогам завдяки своїй популярності та зв’язкам у міжнародному футболі.

Чому Бекхем може бути гарним кандидатом?

Упродовж кар’єри англієць виступав за «Манчестер Юнайтед» і мадридський «Реал», а також представляв національну збірну. Нині він є співвласником американського клубу «Інтер Маямі», який привернув значну міжнародну увагу після переходу Ліонеля Мессі.

Зв’язки Бекхема з американським футбольним ринком можуть стати додатковою перевагою в пошуку підтримки за межами Європи. Зокрема, союз європейських представників із футбольними структурами Північної та Центральної Америки розглядають як один із можливих шляхів формування більшості, здатної протистояти чинному президенту ФІФА.

Водночас наразі немає підтвердження, що Бекхем справді планує брати участь у виборах. За інформацією Goal, англієць зберігає близькі стосунки з Інфантіно та раніше брав активну участь в офіційних заходах і кампаніях ФІФА. Це може ускладнити його можливе висунення проти чинного керівника організації, бо неясно, чи вирішить він піти до нього в опозицію.

Нагадаємо, що колишній футболіст «Тоттенгема» кинув виклик Інфантіно на виборах президента ФІФА.