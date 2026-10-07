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Колишній футболіст «Тоттенгема» кинув виклик Інфантіно на виборах президента ФІФА

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Колишній футболіст «Тоттенгема» кинув виклик Інфантіно на виборах президента ФІФА
Рамон Вега раніше вже мав наміри очолити світовий футбол
фото: Kevin Quigley

Рамон Вега є співвітчизником Джанні Інфантіно

Колишній захисник «Тоттенгема» Рамон Вега заявив про намір балотуватися на посаду президента ФІФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Опозиція до Інфантіно

55-річний швейцарець став першим кандидатом, який офіційно оголосив про бажання поборотися з чинним керівником організації Джанні Інфантіно. Він виступив із критикою керівництва світового футболу. «Футбол не належить президентам, конфедераціям чи адміністраторам. Футбол більший за будь-яку посаду, окрему людину чи інституцію», – сказав він.

За словами Веги, нинішня ситуація у ФІФА потребує фундаментальних змін, а інтереси футболістів, тренерів, арбітрів та вболівальників мають бути пріоритетом. Він також пообіцяв домагатися реформування ФІФА та відновлення довіри до організації. «Я балотуюся, щоб об'єднати світову футбольну сім'ю, провести справжні та довготривалі реформи, модернізувати ФІФА відповідно до вимог XXI століття, відновити стабільність і довіру, яких наша гра вкрай потребує», – заявив Вега.

Вега також вважає, що футболу потрібен новий напрямок розвитку. «Футбол перебуває у відділенні невідкладної допомоги, підключений до системи життєзабезпечення. Ми більше не можемо чекати. ФІФА потрібен новий напрямок і фундаментальні реформи», – заявив він.

Попередні спроби Веги

Вега у минулому виступав за збірну Швейцарії, «Тоттенгем», «Селтік» та «Вотфорд». Після завершення кар'єри у 2004 році він перейшов у фінансову сферу.

Це не перша спроба Веги очолити ФІФА. Він розглядав можливість балотуватися ще у 2015 році після відсторонення тодішнього президента Зеппа Блаттера. У 2019-му швейцарець заявляв про намір виступити проти Інфантіно, однак не зміг потрапити до виборчого бюлетеня. Для цього необхідно було заручитися підтримкою щонайменше п'яти з 211 асоціацій – членів ФІФА.

Вибори президента ФІФА мають відбутися наступного року.

Нагадаємо, що президент УЄФА розповів, за яких умов Інфантіно може залишити посаду очільника ФІФА

Теги: футбол Джанні Інфантіно ФІФА

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