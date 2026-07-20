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ФІФА назвала найкращих гравців Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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ФІФА назвала найкращих гравців Чемпіонату світу 2026
Одразу три лауреати були частиною збірної Іспанії
фото: Getty Images

Переможці Чемпіонату світу 2026 отримали вражаючу кількість особистих відзнак

Після фіналу Чемпіонату світу 2026, у якому збірна Іспанії в додатковий час перемогла Аргентину, ФІФА оголосила володарів головних індивідуальних нагород турніру. Про це повідомляє «Главком».

Домінація Іспанії

Абсолютним тріумфатором стала саме іспанська команда, представники якої здобули три з чотирьох головних відзнак.

Найкращим футболістом Чемпіонату світу став капітан збірної Іспанії Родрі. Півзахисник був ключовою фігурою команди Луїса де ла Фуенте, контролюючи темп гри та залишаючись одним із найстабільніших виконавців протягом усього турніру. Саме він отримав «Золотий м'яч» чемпіонату світу.

Родрі навіть без забитих м'ячів демонстрував вражаючу гру на турнірі
Родрі навіть без забитих м'ячів демонстрував вражаючу гру на турнірі
фото: Getty Images

Приз найкращому воротарю мундіалю дістався Унаї Сімону. Голкіпер іспанців провів історичний турнір, встановивши рекорд за кількістю «сухих» матчів на одному чемпіонаті світу – сім. Крім того, він завершив турнір із найдовшою серією без пропущених м'ячів в історії світових першостей.

Унаї Сімон пропустив лише одного разу на турнірі
Унаї Сімон пропустив лише одного разу на турнірі
фото: Getty Images

Ще одну нагороду для новоспечених чемпіонів світу здобув Пау Кубарсі. 19-річний центральний захисник був визнаний найкращим молодим гравцем турніру. Попри юний вік, футболіст став одним із лідерів оборони Іспанії, яка за весь чемпіонат пропустила лише один м'яч і встановила новий рекорд мундіалів.

У свої 19 років Пау Кубарсі вже зіграв у фіналі Олімпійських ігор, Ліги націй та Чемпіонату світу
У свої 19 років Пау Кубарсі вже зіграв у фіналі Олімпійських ігор, Ліги націй та Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Найкращий бомбардир Чемпіонату світу

Єдиною індивідуальною нагородою, яка не дісталася іспанцям, став «Золотий бутс». Найкращим бомбардиром чемпіонату світу став капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе, який завершив турнір із десятьма забитими м'ячами. Втім, особистий успіх нападника не допоміг його команді здобути медалі, адже французи поступилися Англії у матчі за третє місце та фінішували четвертими.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Теги: Іспанія Кіліан Мбаппе Родрі медалі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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