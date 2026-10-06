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Україна погіршила становище в рейтингу збірних ФІФА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Україна погіршила становище в рейтингу збірних ФІФА
Українська збірна перед другим поєдинком проти угорців
фото: УАФ

«Синьо-жовті» втратили позиції у світовій класифікації

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних команд планети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Збірна України опустилася на 36-те місце в класифікації. У порівнянні з попередньою версією рейтингу підопічні Андреа Мальдери втратили три позиції. «Синьо-жовті» мають в активі 1535,27 пункта.

У вересні-жовтні українська збірна зіграла чотири поєдинки. Команда Мальдери здолала Угорщину (1:0), зіграла внічию з Грузією (0:0), поступилася Північній Ірландії (0:3) та зазнала поразки від Угорщини (1:2). Покращити становище «синьо-жовті» спробують у листопаді, коли вдруге протистоятимуть ірландцям і грузинам.

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжування національних команд з'явилася у 1993 році. Тоді ж зафіксували найнижчу позицію в історії «синьо-жовтих» – 132-ге місце (вересень 1993-го).

Двічі класифікація пережила дві великі реформи. Після останніх змін за прикладом шахового світу в світовому футболі впровадили рейтинг Ело. З того часу (2018 рік) збірна Україна не підіймалася вище 22-го місяця.

Національна команда стабільно трималася у другій десятці класифікації після чвертьфіналу Мундіалю 2006 року. Орієнтиром для нових поколінь українців залишається 11-та сходинка (лютий 2007-го).

Лідери рейтингу ФІФА в жовтні 2026 року

На першому місці залишилася збірна Іспанії. Чемпіони світу випереджають Аргентину, Францію та Англію. На п'яту позицію піднялася національна команда Португалії.

До чільної десятки також потрапили Бразилія, Марокко, Бельгія, Нідерланди та Мексика. Найбільший прогрес продемонстрували збірні Гамбії та Домініканської Республіки. Вони в межах другої сотні пішли вгору на дев'ять сходинок кожна.

До слова, напередодні молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: ФІФА Збірна України рейтинг

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