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Репетиція «Золотого м'яча»? Мбаппе отримав індивідуальний приз за тиждень до церемонії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Репетиція «Золотого м'яча»? Мбаппе отримав індивідуальний приз за тиждень до церемонії
Кіліан Мбаппе поповнив колекцію трофеїв
фото: Koria

Француз несподівано став переможцем іншої футбольної премії

Форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе отримав нагороду Onze d'Or найкращому футболісту Європи в сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Onze Mondial.

Бомбардир «вершкових» упевнено переміг у голосуванні. Він набрав 48,2 % голосів, випередивши півзахисника «Парі Сен-Жермен» Жуана Невеше (11,9 %) та нападника французького гранда Хвічу Кварацхелію (10,8 %). Мбаппе вперше виграв Onze d'Or.

Торік приз дістався форварду ПСЖ Усману Дембеле. Також він отримав і «Золотий м'яч» – головний індивідуальний приз у світі футболу від французького видання France Football. Рекордсменом Onze d'Or залишається аргентинець Ліонель Мессі (чотири нагороди).

У минулому сезоні Мбаппе провів 44 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 42 голи та сім результативних передач. Водночас форвард не виграв жодного трофею ні з «Реалом», ні зі збірною Франції.

Мбаппе входить до переліку претендентів на «Золотий м'яч-2026». Цьогоріч церемонія відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Захід прийме театр «Палладіум».

Список номінантів на «Золотий м'яч-2026»

Загалом на приз претендуватимуть 30 футболістів. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня. Цьогоріч захід відбудеться в Лондоні на честь першого володаря нагороди – сера Стенлі Меттьюза.

Повний перелік претендентів на «Золотий м'яч» у 2026 році:

  • Джуд Беллінгем («Реал», збірна Англії)
  • Пау Кубарсі («Барселона», збірна Іспанії)
  • Марк Кукурелья («Челсі»/«Реал», збірна Іспанії)
  • Усман Дембеле (ПСЖ, збірна Франції)
  • Луїс Діас («Баварія», збірна Колумбії)
  • Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», збірна Португалії)
  • Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті», збірна Норвегії)
  • Габріел Магальяес («Арсенал», збірна Бразилії)
  • Гаррі Кейн («Баварія», збірна Англії)
  • Ашраф Хакімі (ПСЖ, збірна Марокко)
  • Ламін Ямаль («Барселона», збірна Іспанії)
  • Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, збірна Грузії)
  • Маркіньйос (ПСЖ, збірна Бразилії),
  • Садьйо Мане («Аль-Наср», збірна Сенегалу),
  • Лаутаро Мартінес (Інтер, збірна Аргентини)
  • Кіліан Мбаппе («Реал», збірна Франції)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ, збірна Португалії)
  • Ліонель Мессі («Інтер Маямі», збірна Аргентини)
  • Майкл Олісе («Баварія», збірна Франції)
  • Жуан Невеш (ПСЖ, збірна Португалії)
  • Вільян Пачо (ПСЖ, збірна Еквадору)
  • Хуліан Кіньйонес («Аль-Кадісія», збірна Мексики)
  • Деклан Райс («Арсенал», збірна Англії)
  • Родрі («Манчестер Сіті»/«Барселона», збірна Іспанії)
  • Фабіан Руїс (ПСЖ, збірна Іспанії)
  • Ферран Торрес («Барселона»/ПСЖ, збірна Іспанії)
  • Вільям Саліба («Арсенал», збірна Франції)
  • Дайо Упамекано («Баварія», збірна Франції)
  • Вінісіус Жуніор («Реал», збірна Бразилії)
  • Вітінья (ПСЖ, збірна Португалії)

Володарі «Золотого м'яча» за останні 10 років

У 2016 році завершилася співпраця France Football з ФІФА. Журнал знову почав вручати нагороду самостійно. З тих пір приз отримали шість футболістів.

Список володарів «Золотого м'яча» в 2016-2025 роках:

  • 2016 – Кріштіану Роналду
  • 2017 – Кріштіану Роналду
  • 2018 – Лука Модріч
  • 2019 – Ліонель Мессі
  • 2020 – нагороду не вручали через пандемію Covid-19
  • 2021 – Ліонель Мессі
  • 2022 – Карім Бензема
  • 2023 – Ліонель Мессі
  • 2024 – Родрі
  • 2025 – Усман Дембеле

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: футбол премія ФК Реал (Мадрид) Кіліан Мбаппе

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