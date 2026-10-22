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ФІФА суворо покарала Єгипет за критику суддівства на Чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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ФІФА суворо покарала Єгипет за критику суддівства на Чемпіонаті світу 2026
Хоссам Хассан дивитиметься прийдешні поєдинки з відстані
фото: EFE

«Фараони» звинуватили суддівський корпус у прихильності до збірної Аргентини

Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА) вирішив покарати трьох представників національної команди Єгипту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Під розслідуванням опинилися головний тренер Хоссам Хассан, менеджер «фараонів» Ібрагім Хассан і нападник національної команди Мустафа Зіко. Зокрема, керманич збірної Єгипту отримав три матчі дискваліфікації. Також він заплатить 20 тисяч доларів штрафу.

Аналогічне покарання отримав і брат Хассана. Натомість вінгер «фараонів» усунений аж на п'ять поєдинків. Також Зіко заплатить 20 тисяч «зелених». Брати Хассани та нападник можуть оскаржити покарання ФІФА.

Єгипет драматично вилетів на стадії 1/8 фіналу Мундіалю-2026. «Фараони» поступилися збірній Аргентини (2:3). Після фінального свистка Хоссам Хассан публічно не погодився з рішеннями арбітра, а Зіко дорікнув рефері за брак справедливості та погану роботу.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: футбол ЧС-2026 ФІФА

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