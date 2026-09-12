ФІФА дискваліфікувала та оштрафувала чотирьох чиновників через привласнення коштів

На Мальдівах та у Монтсерраті розкрадали кошти від ФІФА

ФІФА дискваліфікувала та оштрафувала чиновників, які привласнювали кошти, виділені в межах допомоги під час коронавірусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на GOAL.

Санкціононовано було посадовців з Мальдів та з Монтсеррату.

Колишній президент Футбольної ассоціації Мальдів Бассам Аділь довічно дискваліфікований за привласнення коштів, які він використав у власних цілях, зокрема для придбання квартири. Також його було оштрафовано на один мільйон швейцарських франків. Колишній фінансовий та адміністративний директор федерації Мальдів Мохамед Акіль дискваліфікований на десять років, а також оштрафований на 100 тисяч франків.

Довічно дискваліфіковано експрезидента Футбольної асоціації Монтсеррату Вінсента Касселла. Також він отримав штраф у розмірі одного мільйона швейцарських франків. Колишній генеральний секретар федерації Тандік Х'юз дискваліфікований на 15 років та оштрафований на 150 тисяч швейцраських франків.

До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.