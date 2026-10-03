Голанд подав до суду на авіакомпанію через незвичайну рекламу

Нападник збірної Норвегії вважає, що реклама є порушенням авторського права

Нападник «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії Ерлінг Голанд подав до суду на норвезьку авіакомпанію Norwegian через використання його образу в рекламній кампанії під час Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляють «Главком» з посиланням на норвезьке видання VG.

Рекламна кампанія, яка довела авіаперевізника до суду

Юрист футболіста Томас Гаген підтвердив, що справа стосується можливого порушення маркетингового законодавства. За його словами, Norwegian без дозволу використала впізнаваний образ Голанда для просування своїх авіаквитків. Йдеться про публікацію в соціальних мережах, яку авіакомпанія розмістила під час Чемпіонату світу 2026.

На зображенні до літака Norwegian цифровим способом додали довге світле волосся, що нагадувало характерну зачіску Голанда з кінським хвостом. Публікацію супроводжував напис: «Ми ніколи не виглядали більш норвезькими».

Авіалінія рекламою намагалася підтримати збірну Норвегії з футболу фото: MWN

Згодом Norwegian видалила цей допис зі своїх сторінок. За даними VG, компанія також прибрала інші публікації, пов'язані з футболістом.

Шок для Norwegian

Представники авіакомпанії підтвердили, що отримали позов, однак заявили, що не розуміють, чому рекламна кампанія призвела до судового спору. «Ми підтримували національну збірну кількома спонтанними публікаціями, які були засновані на трендах у соціальних мережах», – пояснила представниця Norwegian Катаріна Соллі.

За даними норвезьких ЗМІ, позивачами у справі виступають не лише сам Голанд, а й британська компанія York Promotions Ltd., пов'язана з футболістом. Суперечка стосується можливого порушення норвезького закону про маркетинг.

Підготовче засідання у справі заплановане на 9 жовтня в окружному суді Осло. Воно має відбутися у форматі відеоконференції та буде присвячене подальшим процесуальним крокам. Розмір можливої компенсації або інші вимоги Голанда наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що Ерлінг Голанд попрощався з культовою зачіскою і показав новий образ.