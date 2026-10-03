Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Голанд подав до суду на авіакомпанію через незвичайну рекламу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Голанд подав до суду на авіакомпанію через незвичайну рекламу
Ерлінг Голанд є головною зіркою збірної Норвегії
фото: Fish Farmer Magazine

Нападник збірної Норвегії вважає, що реклама є порушенням авторського права

Нападник «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії Ерлінг Голанд подав до суду на норвезьку авіакомпанію Norwegian через використання його образу в рекламній кампанії під час Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляють «Главком» з посиланням на норвезьке видання VG.

Рекламна кампанія, яка довела авіаперевізника до суду

Юрист футболіста Томас Гаген підтвердив, що справа стосується можливого порушення маркетингового законодавства. За його словами, Norwegian без дозволу використала впізнаваний образ Голанда для просування своїх авіаквитків. Йдеться про публікацію в соціальних мережах, яку авіакомпанія розмістила під час Чемпіонату світу 2026.

На зображенні до літака Norwegian цифровим способом додали довге світле волосся, що нагадувало характерну зачіску Голанда з кінським хвостом. Публікацію супроводжував напис: «Ми ніколи не виглядали більш норвезькими».

Авіалінія рекламою намагалася підтримати збірну Норвегії з футболу
Авіалінія рекламою намагалася підтримати збірну Норвегії з футболу
фото: MWN

Згодом Norwegian видалила цей допис зі своїх сторінок. За даними VG, компанія також прибрала інші публікації, пов'язані з футболістом.

Шок для Norwegian 

Представники авіакомпанії підтвердили, що отримали позов, однак заявили, що не розуміють, чому рекламна кампанія призвела до судового спору. «Ми підтримували національну збірну кількома спонтанними публікаціями, які були засновані на трендах у соціальних мережах», – пояснила представниця Norwegian Катаріна Соллі.

За даними норвезьких ЗМІ, позивачами у справі виступають не лише сам Голанд, а й британська компанія York Promotions Ltd., пов'язана з футболістом. Суперечка стосується можливого порушення норвезького закону про маркетинг.

Підготовче засідання у справі заплановане на 9 жовтня в окружному суді Осло. Воно має відбутися у форматі відеоконференції та буде присвячене подальшим процесуальним крокам. Розмір можливої компенсації або інші вимоги Голанда наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що Ерлінг Голанд попрощався з культовою зачіскою і показав новий образ

Теги: Ерлінг Голанд футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поєдинок завершився без голів
Збірна України напіврезервним складом зіграла матч Ліги націй проти Грузії: який результат
28 вересня, 20:56
Грін і Найт були вилучені з поля за те, що хапали за волосся форварда Ейдана Сціпіо
Двоє футболістів збірної Антигуа і Барбуда отримали червоні картки, бо смикали суперника за волосся
28 вересня, 10:14
Угорська збірна провела два поспіль сезони в еліті Ліги націй
Перший суперник України в Лізі націй: досьє на збірну Угорщини
25 вересня, 10:51
Ауреліо Де Лаурентіс розповів, як усе ж ставиться до Інфантіно після організації Чемпіонату світу
Президент «Неаполя» заявив, що хотів застрелити Інфантіно
24 вересня, 19:53
Нассер Аль-Хелаїфі міг допомогти власній компанії
Президент ПСЖ опинився під слідством прокуратури Парижа
19 вересня, 17:55
Навчально-тренувальний збір юних українських футболістів проходитиме у французькому Ліможі
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на турнір у Франції
17 вересня, 18:42
Люксембужець повернувся до України
«Зоря» оголосила про підписання контракту зі скандальною ексзіркою «Динамо»
17 вересня, 14:56
Хамес Родрігес попрощався з колумбійською збірною
Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2014 пішов зі збірної Колумбії
16 вересня, 10:57
Папа Ндіага Яде перебрався в Черкаси
Віцечемпіон України підсилився легіонером із Першої ліги
4 вересня, 17:22

Футбол

Голанд подав до суду на авіакомпанію через незвичайну рекламу
Голанд подав до суду на авіакомпанію через незвичайну рекламу
Один з ключових гравців збірної Іспанії покинув команду заради сина
Один з ключових гравців збірної Іспанії покинув команду заради сина
Скандал із «Манчестер Сіті»: інвестори з ОАЕ погрожують Великій Британії
Скандал із «Манчестер Сіті»: інвестори з ОАЕ погрожують Великій Британії
Жорже Жезуш ухвалив важливе рішення на тлі конфлкту з Роналду
Жорже Жезуш ухвалив важливе рішення на тлі конфлкту з Роналду
Лідер збірної Угорщини пропустить поєдинок з Україною
Лідер збірної Угорщини пропустить поєдинок з Україною
«Барселона» домовилась про продовження контракту з одним з найкращих гравців світу
«Барселона» домовилась про продовження контракту з одним з найкращих гравців світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
92K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
76K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua