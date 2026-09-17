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«Зоря» оголосила про підписання контракту зі скандальною ексзіркою «Динамо»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Зоря» оголосила про підписання контракту зі скандальною ексзіркою «Динамо»
Люксембужець повернувся до України
фото: ФК «Зоря». Жерсон Родрігеш

До луганського клубу приєднався Жерсон Родрігеш

Люксембурзький вінгер Жерсон Родрігеш став гравцем «Зорі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу луганського клубу.

Термін угоди між 31-річним футболістом та представником УПЛ залишається невідомим. До луганчан гравець приєднався на правах вільного агента, останнім його клубом був «Вардар» з Північної Македонії.

Жерсон Родрігеш знайомий українським фанатам завдяки своїм виступам за київське «Динамо» в період з 2019 по 2024 рік (53 матчі, дев'ять голів та чотири асисти). Частину свого контракту з біло-синіми вінгер провів у орендах.

У люксмебуржця виникало багато скандальних ситуацій у столиці України: конфлікти з тодішнім головним тренером команди Олексієм Михайличенком, порушення режиму та звинувачення у побоях та домашньому насильстві, за які він отримав умовний термін.

«Зоря» з вісьмома очками посідає восьме місце турнірної таблиці УПЛ.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що президент «Трабзонспора» Доган прокоментував чутки про переговори з Ардою Тураном

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря» Жерсон Родріґес УПЛ

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