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Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2014 пішов зі збірної Колумбії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2014 пішов зі збірної Колумбії
Хамес Родрігес попрощався з колумбійською збірною
фото: EFE

Капітан «кав'ярників» зосередиться на клубному футболі

Півзахисник медельїнського «Атлетіко Насьйоналя» Хамес Родрігес завершив кар'єру в національній команді Колумбії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Атакувальний хавбек записав спеціальне прощальне відео. У ньому він оголосив про рішення завершити виступи в колумбійській збірній. Кольори «кав'ярників» Хамес захищав 15 років.

«Цей момент настав. Дякую за кожен матч, кожну мить радості, кожну сльозу та кожну мрію, яку ми розділили. Захищати кольори збірної Колумбії було одним із найбільших привілеїв мого життя. Спасибі, Колумбіє. Назавжди», – написав ветеран.

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Допис, поширений James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

Хамес дебютував у національній команді в жовтні 2011 року. З тих пір він провів 131 поєдинок за «кав'ярників», у яких оформив 31 гол. Хавбек узяв участь в трьох чемпіонатах світу та чотирьох Кубка Америки.

На Мундіалі-2014 Хамес став найкращим бомбардиром турніру (шість м'ячів), вивівши Колумбію у чвертьфінал. Також він завоював бронзову нагороду Копа Амеріка-2016 та дійшов із національною командою до фіналу континентального турніру в 2024 році. Хавбек став рекордсменом «кав'ярників» за кількістю матчів.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Хамес Родріґес

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