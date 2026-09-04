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Віцечемпіон України підсилився легіонером із Першої ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Віцечемпіон України підсилився легіонером із Першої ліги
Папа Ндіага Яде перебрався в Черкаси
фото: ФК «Олександрія»

«Насінники» повернули африканця в елітний дивізіон

Черкаський ЛНЗ оформив перехід нападника «Олександрії» Папи Ндіаги Яде. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Срібний призер української Прем'єр-ліги орендував мавританця. Угода розрахована до кінця нинішнього сезону. Також ЛНЗ матиме опцію викупу Яде.

Нападник перебрався до України в лютому. Тоді він уклав контракт до літа 2027 року з «жовто-чорними». Раніше африканець виступав у Молдові («Шериф») та Франції («Руан», «Труа», «Мец»).

Яде в нинішньому сезоні провів п'ять матчів у Першій лізі. До свого активу він записав три голи. У новій команді він виступатиме під 37-м номером.

До слова, раніше ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія УПЛ Перша ліга ФК ЛНЗ

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