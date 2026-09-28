Двоє футболістів збірної Антигуа і Барбуда отримали червоні картки, бо смикали суперника за волосся

Грін і Найт були вилучені з поля за те, що хапали за волосся форварда Ейдана Сціпіо

Дреди 36-річного форварда Ейдана Сціпіо, на якому суперники заробили дві червоні картки, мають довжину близько 1,5 метра

Гравці збірної Антигуа і Барбуда Кеон Грін та Шелон Найт були вилучені у матчі Ліги націй КОНКАКАФ з Ангільєю. Про це повідомляє «Главком».

Грін і Найт були вилучені з поля за те, що хапали за волосся форварда Ейдана Сціпіо.

Варто зазначити, що дреди 36-річного форварда мають довжину близько 1,5 метра.

Грін отримав червону картку на 72-й хвилині, Найт – на 90+3-й.

Zápas Ligy národů Antigua a Barbuda - Anguilla. Hosté prohrávali 0:5, když se za ně v 69. minutě dostal na hřiště Aedan Scipio.



A právě jeho dredy sahající téměř až k zemi přispěly k vyloučení dvou hráčů soupeře.😂😂 pic.twitter.com/eaAVj8YF71 — Sporťák (@SportakCZ) — Sporťák (@SportakCZ) September 27, 2026

Матч завершився перемогою збірної Антигуа та Барбуда з рахунком 5:0.

Як повідомлялося, Україна з перемоги стартувала в Лізі націй.

На початку та у середині першого тайму гри Угорщина – Україна команди створили декілька непоганих моментів: ворота України після удару Лукаша рятувала поперечина, угорців у свою чергу пробачив Владислав Ванат.

На 42-й хвилині матчу з подачі Георгія Судаков головою відзначився Данило Сікан, 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

У другому таймі підопічні Мальдери грали другим номером та мали декілька непоганих моментів, створених після контратак, проте жоден з них реалізувати не зуміли. Угорці, які більшість часу провели з м'ячем, нічим яскравим не запам'ятались.

Нагадаємо, що збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй – команди є суперниками збірної України по групі B2.