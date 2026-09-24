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Призидент «Неаполя» заявив, що хотів застрелити Інфантіно

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Призидент «Неаполя» заявив, що хотів застрелити Інфантіно
Ауреліо Де Лаурентіс розповів, як усе ж ставиться до Інфантіно після організації Чемпіонату світу
фото: відкриті джерела

Італійський бізнесмен неоднозначно висловився про фігуру Джанні Інфантіно

Президент «Наполі» Ауреліо Де Лаурентіс різко висловився про президента ФІФА Джанні Інфантіно, однак визнав його заслуги в організації Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.

Різкі слова у бік Інфантіно

Де Лаурентіс виступив на церемонії вручення йому премії Асоціації іноземної преси в Італії. Під час промови він розкритикував діяльність Інфантіно та сучасну систему управління світовим футболом. «Коли людині, яка колись була секретарем, після того, як вона стає президентом, дозволяють робити певні речі та подорожувати світом із бейджем ФІФА, зустрічатися з Трампом, Путіним, будь-ким, що ми маємо їй сказати? Треба сказати, що він виконує свою роботу з власної точки зору», – заявив функціонер.

Водночас Де Лаурентіс визнав, що організація цьогорічного чемпіонату світу справила на нього позитивне враження. «Я хотів його застрелити, але після того, як побачив, як він організував усе на Чемпіонаті світу, сказав: «Ні, я піднімаю руки й мушу сказати – браво». Коли я поїхав дивитися матчі Чемпіонату світу, побачив, що організація була бездоганною. Він і лиходій, і герой», – сказав президент «Наполі».

Неважливість двох єврокубкових турнірів

Окремо Де Лаурентіс розкритикував УЄФА. Він заявив, що європейський футбол перебуває у кризі, та поставив під сумнів необхідність деяких турнірів. «Для чого існує Ліга Європи? А Ліга конференцій? Щоб збирати голоси для тих, кого потім мають переобрати в організаціях, які перебувають поза будь-яким законодавчим контролем», – сказав він.

Також президент «Наполі» виступив проти фанатичного вболівання та закликав зробити футбол інструментом виховання дітей. За його словами, проблему хуліганства на стадіонах мають вирішувати державні органи.

Нагадаємо, що Французька футбольна федерація більше не підтримуватиме Джанні Інфантіно на виборах президента ФІФА, які відбудуться у березні 2027 року

Теги: Ліга Європи Ліга конференцій Джанні Інфантіно бізнесмен ФК Наполі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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