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Визначився склад юнацької збірної України з футболу на турнір у Франції

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначився склад юнацької збірної України з футболу на турнір у Франції
Навчально-тренувальний збір юних українських футболістів проходитиме у французькому Ліможі

Україна проведе три поєдинки проти Японії (23 вересня), Франції (25 вересня) та Австрії (27 вересня)

Головний тренер юнацької збірної України з футболу (U-18) Олександр Ситник назвав склад команди, який готуватиметься до товариського турніру у французькому Ліможі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До основного списку увійшли 23 футболісти 2009 року народження, а ще троє склали резервний реєстр.

У межах навчально-тренувального збору, який проходитиме у французькому Ліможі з 20-28 вересня, наша команда проведе три поєдинки проти Японії (23 вересня), Франції (25 вересня) та Австрії (27 вересня).

Склад юнацької збірної України (U-18)

Воротарі: Денис Столяренко («Легія» Варшава, Польща), Ян Журавський («Бетіс» Севілья, Іспанія), Ігнат Спода («Полісся» Житомир).

Польові гравці: Назар Смотрицький, Данило Удовиченко (обидва – ЛНЗ Черкаси), Ярослав Буравцов, («Динамо» Київ), Святослав Гльоц («Карпати» Львів), Євгеній Волошко, Станіслав Шукалович, Єгор Оніщук, Арсеній Сафонов (усі – «Шахтар» Донецьк), Данііл Єрьоменко (ФК «Харків» Харків), Тарас Усіченко (ФК «Харків» Харків), Данило Приходько («Полісся» Житомир), Олександр Гоч, Богдан Левицький (обидва – «Рух» Львів), Марко Граціян («Епіцентр» Кам'янець-Подільський), Максим Гололобов («Баєр» Леверкузен, Німеччина), Захар Онищук («Болонья», Італія), Денис Пламінський («Хайдук» Спліт, Хорватія), Артем Демчук («Маккабі» Хайфа, Ізраїль), Кірілл Сердюк («Штуттгарт», Німеччина), Данііл Пилипчук («Легія» Варшава, Польща).

Резервний список 

Польові гравці: Іван Задоєнко («Кривбас» Кривий Ріг), Святослав Бандило («Полісся» Житомир), Іван Третьяков («Бетіс» Севілья, Іспанія).

Нагадаємо, що ЛНЗ у серії пенальті драматично вибив «Буковину» в 1/16 фіналу Кубка України.

До слова, «Верес» здолав «Куликів-Білку» у 1/16 фіналу Кубку України.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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