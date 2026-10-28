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Головний тренер «Шахтаря» розповів, наскільки важко поєднувати єврокубки з матчами в Україні

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Головний тренер «Шахтаря» розповів, наскільки важко поєднувати єврокубки з матчами в Україні
Арда Туран взяв участь у післяматчевій пресконференції після перемоги в 1/8 фіналу Кубка України
фото: «Главком»

Насичений календар, на думку тренера, серйозно впливає на команду

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран після перемоги над київським «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України розповів про складнощі поєднання єврокубкових і внутрішніх матчів. Про це він сказав на пресконференції після матчу із «Шахтарем», інформує «Главком» з місця подій.

Щільний графік «гірників»

За сім днів «Шахтарю» довелося провести три гри: поєдинок Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера», нічию із «Зорею» в чемпіонаті та кубковий матч з «Динамо». «Чесно кажучи, ми більш ніж втомлені, однак ми приймаємо цей виклик і продовжуємо рухатися далі», – сказав головний тренер Арда Туран.

За його словами, до наступної паузи на матчі збірної команду чекають три надзвичайно важливі гри, які можуть бути вирішальними в контексті сезону. «Ті умови, які нас супроводжують, через логістику та інші супутні фактори, непрості, проте ми будемо шукати рішення», – наголосив Туран.

Тренер не приховав, що щільний календар впливає навіть на побутові речі. Він пожартував: «Іноді мені буває складно знайти чисту білизну або шорти, щоб вчасно переодягнутися, враховуючи наш насичений графік».

Головним завданням у таких умовах Туран назвав збереження здоров'я футболістів. «Так, ми втратили два очки проти «Зорі». Це дійсно прикра втрата в контексті боротьби у турнірній таблиці, однак, що найважливіше, ми зуміли зберегти всіх наших гравців, і вони підходять до наступних протистоянь в оптимальних кондиціях. Для мене це навіть важливіше», – сказав тренер. 

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Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

Де грати складніше: в Україні чи в Європі?

Попри європейський рівень суперників, на думку Турана, Чемпіонат України для Шахтаря складніший. «Я гадаю, що грати тут, в Україні, складніше, в першу чергу тому, що на рівні Ліги чемпіонів не потрібно шукати жодної мотивації: гравці самі виходять максимально сфокусовані та заряджені на протистояння», – розповів тренер.

Другий чинник – тактична дисципліна суперників. «В межах українського чемпіонату всі команди відзначаються неймовірною тактичною дисципліною та витримкою, що, авжеж, ускладнює для нашої стилістики футболу просування та створення небезпечних нагод. Якщо ти тут не готовий повністю, тебе можуть дуже боляче покарати, якщо ти дозволиш собі розслабленість», – підкреслив Туран.

Наприкінці наставник висловив сподівання, що українські стадіони знову зможуть збирати повні трибуни: «Одного дня Арена Львів та інші чудові українські стадіони знову заповняться. Підтримка ваших фанатів – це найкраща зброя, яку ви можете мати. Це безперечно 12-й гравець. Іноді нам його бракує. Я сподіваюся, що ми всі дочекаємося повернення цих емоцій».

Нагадаємо, що виконуючий обов'язки головного тренера «Динамо» Мацей Кендзьорек поділився думками щодо вилучення Тараса Михавка у матчі проти «Шахтаря»

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Теги: Арда Туран ФК «Шахтар» ФК «Динамо» футбол

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