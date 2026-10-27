Мацей Кендзьорек поділився думками щодо вилучення Тараса Михавка у матчі проти «Шахтаря»

Наставник київського Динамо розповів, як вилучення повпливало на гру 1/8 фіналу Кубка України

Виконуючий обов'язки головного тренера київського «Динамо» Мацей Кендзьорек розповів, як змінилася гра його команди після червоної картки для Тараса Михавка. Про це він сказав на пресконференції після матчу із «Шахтарем», інформує «Главком» з місця подій.

За словами тренера, до вилучення динамівці діяли за планом і виглядали добре. «Мабуть, всі тут присутні погодяться, що дійсно перші 30 хвилин ми грали досить непогано. В нас був план на гру, якого ми дотримувались. В нас була дуже гарна інтенсивність в захисті», – зазначив Кендзьорек.

Він додав, що кожен гравець розумів свої завдання, коли «Шахтар» вибудовував атаку. «Всі гравці знали, що вони мають робити, коли Шахтар прибудовується, як ми маємо рухатися. Це було чудово. Потім дійсно сталося те, що сталося», – сказав він.

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Після вилучення, як визнав наставник, команді довелося перебудовуватися, але зробити це було непросто. «Так, нам треба було щось змінювати, але дійсно це було знову ж таки непросто». Водночас Кендзьорек не переклав усю провину на Тараса Михавка. «Я не хочу скидати всю вину на цю червону картку, таке стається. Можливо, нам треба було грати більш відкрито трошки раніше, але сталося, як сталося, закінчилось, як воно закінчилось», – сказав тренер.

Щодо самого епізоду з вилученням Кендзьорек від оцінки утримався. Він підтвердив, що передивився момент, але публічно висловлюватися поки не готовий. «Так, я дійсно передивився цей момент, але в мене є таке правило, що спочатку я маю переговорити з моїм гравцем, він заслуговує на це», – пояснив Мацей Кендзьорек.

Однак свою думку польський спеціаліст все ж пообіцяв озвучити пізніше: «Якщо ви будете не проти, на наступній пресконференції я обов'язково дам вам відповідь, але спочатку я маю розібратися, що там сталося», – підсумував Кендзьорек.

Нагадаємо, що польський спеціаліст Мацей Кендзьорек, який отримав роль виконуючого обов'язки головного тренера «Динамо», розповів, що очікує на київську команду після поразки в 1/8 фіналу Кубка України.