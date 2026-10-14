ЛАСК – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів

«Червоні» приїхали за перемогою на береги Дунаю

Сьогодні, 14 жовтня 2026 року, ЛАСК із австрійського Лінца на стадіоні «Райффайзен Арена» зустрінеться з англійським «Ліверпулем» у поєдинку другого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ЛАСК – «Ліверпуль»

Безумовним лідером симпатій на 12:15 14 жовтня стали мерсисайдці, впевнені фахівці GGBET. Імовірну перемогу чемпіона Австрії оцінено коефіцієнтом 7,50. Зате на потенційний успіх «Ліверпуля» виставлено кеф 1,42. На підсумкову нічию закладено бал 5,10. Натомість на безгольову нічию (0:0) запропоновано коефіцієнт 15,00. Тим часом на тотал більше 3,5 закладено кеф 2,31.

Передматчевий стан команд

ЛАСК в основному раунді головного єврокубка стартував із виїзної поразки. «Чорно-білі» поступилися афінському АЕКу (0:1). Невдало чемпіон Австрії повернувся і з міжнародної паузи. Минулої неділі підопічні Дітмара Кюбауера програли віденському «Рапіду» (0:2) в австрійській Бундеслізі.

Натомість мерсисайдці розпочали виступ на євроарені з домашньої перемоги. У стартовому турі «Ліверпуль» переграв мадридський «Атлетіко» (2:1). Забиті м'ячі до свого активу записали півзахисники Собослаї та Мак Аллістер. А от у недавньому турі англійської Прем'єр-ліги команда Андоні Іраоли зазнала розгромної поразки від «Манчестер Сіті» (0:3).

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Орієнтовні склади команд

ЛАСК: Юнгвірт – Мбуямба, Тоніх, Андраде – Йоргенсен, Данек, Богард, Хорват, Дібанго – Калайджіч, Ланг

«Ліверпуль»: Аліссон – Араухо, Жаке, ван Дейк, Керкез – Гравенберх Мак Аллістер – Баркола, Вірц, Нгумоха – Кумас

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися вдруге. Наразі в протистоянні перевага на боці мерсисайдців – дві перемоги в двох матчах. «Чорно-білі» забили лише один м'яч проти семи в англійського гранда.

Суперники зустрілися на груповому етапі Ліги Європи 2023/24. Спершу «Ліверпуль» оформив перемогу в гостях (3:1). Голами відзначилися форвард Нуньєс та вінгери Діас і Салах. М'яч престижу забив хавбек Флекер. Натомість на Туманному Альбіоні «червоні» розгромили ЛАСК (4:0). Голи до свого активу записали ті ж Діас і Салах, а крайній нападник Гакпо зробив дубль.

Де дивитися матч ЛАСК – «Ліверпуль»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».