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Один з ключових гравців збірної Іспанії покинув команду заради сина

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Один з ключових гравців збірної Іспанії покинув команду заради сина
Фабіан Руїс не потрапив до заявки збірної Іспанії на матч проти Чехії
фото: RFEF

Фабіан Руїс з нетерпінням очікує на появу свого первістка

Півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс залишив розташування збірної Іспанії, щоб бути присутнім на народженні своєї першої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Королівську іспанську футбольну федерацію.

Приємні клопоти іспанця

Через сімейну подію Руїс пропустив матч Ліги націй проти Чехії, який відбудеться сьогодні ввечері в Ов'єдо. Федерація поки не повідомила, чи повернеться футболіст до команди перед наступним поєдинком. У вівторок Іспанія зіграє проти Хорватії у Спліті.

Очікується, що Руїс та його дружина Роса Перейра стануть батьками хлопчика. Під час Чемпіонату світу 2026 року півзахисник уже присвячував майбутньому синові один зі своїх голів. Після забитого м'яча у матчі проти Бельгії Руїс засунув великий палець до рота, а м'яч поклав під футболку, зобразивши вагітний живіт.

Підтримка Доку в аналогічній ситуації

Цікаво, що раніше Руїс підтримав бельгійського футболіста Жеремі Доку, який залишав розташування своєї збірної через народження дитини. Тоді іспанець наголосив на важливості такої події. «Побачити народження своєї першої дитини – це момент, який більше не повториться у вашому житті», – говорив Руїс, захищаючи рішення Доку.

Руїс є одним із ключових футболістів збірної Іспанії. Він виходив у стартовому складі в перших двох матчах команди в нинішньому розіграші Ліги націй. Чинні чемпіони світу розпочали турнір із перемог над Англією (3:2) та Хорватією (4:1).

Однак тепер участь Руїса в матчі проти Хорватії залишається під питанням. Остаточне рішення залежатиме від того, коли футболіст зможе повернутися до розташування збірної після народження першої дитини.

Нагадаємо, що титулована українська спортсменка Дар'я Дудка народила доньку

Теги: футбол Фабіан Руїс Жеремі Доку

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