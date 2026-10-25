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«Барселона» – «Реал»: Ель Класіко завдяки українцям ввійшло в історію ще до старту

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» – «Реал»: Ель Класіко завдяки українцям ввійшло в історію ще до старту
Андрій Лунін отримав шанс зіграти проти «Барселони»
фото: EFE

Прийдешній поєдинок чемпіонату Іспанії буде історичним

Уперше в історії відразу два українці потрапили до заявки на класичне протистояння іспанської Ла Ліги між «Барселоною» і мадридським «Реалом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт змагань.

Особливий статус поєдинку надали «вершкові». Головний тренер столичного гранда Жозе Моурінью взяв на матч двох українських воротарів. Компанію Андрію Луніну склав юний Ілля Волошин.

Такий розвиток подій стався через хворобу Тібо Куртуа. Основний голкіпер Реала залишився вдома з грипом. Найімовірніше, в старті його замінить Лунін. Натомість Волошин разом із Серхіо Местре страхуватиме старшого співвітчизника.

Лунін у нинішньому сезоні не провів жодної хвилини. Натомість за плечима молодшого українця сім поєдинків у Сегунді Федерасьйон за третю команду «вершкових». У чотирьох матчах Волошин зберіг ворота «Реала» C на замку.

Матч «Барселона» – «Реал» відбудеться 25 жовтня. Поєдинок прийме стадіон «Камп Ноу». Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом. Каталонці лідирують в Ла Лізі (27 очок), а «вершкові» йдуть третіми (21).

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: футбол Андрій Лунін Ла Ліга ФК Барселона ФК Реал (Мадрид)

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