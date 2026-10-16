«Атлетіко» визначився з майбутнім орендованого форварда – ЗМІ

Іспанський гранд задоволений рівнем літнього новачка

Мадридський «Атлетіко» запланував повноцінний трансфер нападника Джонатана Девіда з туринського «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Relevo.

«Матрацники» готові активувати опцію викупу канадця. Перехід коштуватиме «Атлетіко» 25 млн євро. До лав іспанського гранда Девід перебрався під кінець літнього трансферного вікна.

Керівництво клубу задоволене виступами форварда. У бюджеті «матрацників» нібито вже закладені кошти на купівлю Девіда. Упродовж сезону «Атлетіко» зібрався реалізувати пункт про викуп футболіста.

Девід у нинішньому сезоні зіграв сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та два асисти. Контракт канадця з «Юве» розрахований до літа 2030 року.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.