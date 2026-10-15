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Кропивницький під ударом дронів, «Шахтар» здобув перемогу у Лондоні: головне за ніч 15 жовтня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кропивницький під ударом дронів, «Шахтар» здобув перемогу у Лондоні: головне за ніч 15 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 жовтня 2026 року

Ніч на 15 жовтня відзначилася масованою атакою дронів на Кропивницький – є загиблі. Під ударом також Рівне, вибухи лунали й у Луцьку, Миколаєві, Вінниці та Дніпропетровщині. Водночас «Шахтар» здобув вольову перемогу над АЕКом у Лондоні. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 жовтня.

Україна під ударом дронів: є загиблі

Росія масовано атакувала Кропивницький – є загиблі. Тієї ж ночі ворог вдарив по Рівному – пошкоджено приватний сектор. Вибухи також лунали в Луцьку, Миколаєві, Вінниці та Дніпропетровщині.

Кропивницький під ударом дронів, «Шахтар» здобув перемогу у Лондоні: головне за ніч 15 жовтня фото 1

Ракети атакували російський аеродром із носіями КАБів

Удар припав на аеродром, де базуються літаки – носії керованих авіабомб, якими Росія регулярно завдає ударів по українських містах.

Кропивницький під ударом дронів, «Шахтар» здобув перемогу у Лондоні: головне за ніч 15 жовтня фото 2

Зеленський назвав умови завершення гарячої фази війни і повідомив про рекордні втрати РФ

Президент назвав умови, за яких можливе завершення активних бойових дій. Окремо Зеленський повідомив про втрати Росії на фронті – за його словами, найбільші за весь період повномасштабного вторгнення.

Кропивницький під ударом дронів, «Шахтар» здобув перемогу у Лондоні: головне за ніч 15 жовтня фото 3

«Шахтар» здобув вольову перемогу над АЕКом у Лондоні

Донецький «Шахтар» переміг у матчі Ліги чемпіонів проти грецького АЕКа в Лондоні – вольова перемога після непростого поєдинку.

Кропивницький під ударом дронів, «Шахтар» здобув перемогу у Лондоні: головне за ніч 15 жовтня фото 4
фото: ФК «Шахтар»

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Теги: росія пожежа Рівне Кропивницький втрати ворог аеродром ФК «Шахтар»

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