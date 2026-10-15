Кропивницький під ударом дронів, «Шахтар» здобув перемогу у Лондоні: головне за ніч 15 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 жовтня 2026 року
Ніч на 15 жовтня відзначилася масованою атакою дронів на Кропивницький – є загиблі. Під ударом також Рівне, вибухи лунали й у Луцьку, Миколаєві, Вінниці та Дніпропетровщині. Водночас «Шахтар» здобув вольову перемогу над АЕКом у Лондоні. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 жовтня.
Україна під ударом дронів: є загиблі
Росія масовано атакувала Кропивницький – є загиблі. Тієї ж ночі ворог вдарив по Рівному – пошкоджено приватний сектор. Вибухи також лунали в Луцьку, Миколаєві, Вінниці та Дніпропетровщині.
Ракети атакували російський аеродром із носіями КАБів
Удар припав на аеродром, де базуються літаки – носії керованих авіабомб, якими Росія регулярно завдає ударів по українських містах.
Зеленський назвав умови завершення гарячої фази війни і повідомив про рекордні втрати РФ
Президент назвав умови, за яких можливе завершення активних бойових дій. Окремо Зеленський повідомив про втрати Росії на фронті – за його словами, найбільші за весь період повномасштабного вторгнення.
«Шахтар» здобув вольову перемогу над АЕКом у Лондоні
Донецький «Шахтар» переміг у матчі Ліги чемпіонів проти грецького АЕКа в Лондоні – вольова перемога після непростого поєдинку.
Інші важливі новини:
- Дрон атакував танкер біля Румунії: судно прямувало до України
- Угода Трампа з Путіним не спрацювала? Дизель у США знову дорожчає
- Індонезію накрив оранжевий смог: пожежі стали найсильнішими за 11 років
Читайте також:
- Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2026: традиції та молитва
- 15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
- Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 15 жовтня 2026
- Четвер уже бачить фінішну пряму, але справи про це не знають: гумористичний гороскоп на 15 жовтня 2026 року
- Графіки відключення світла на 15 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Коментарі — 0