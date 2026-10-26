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Сайт «Золотого м'яча» випадково проспойлерив переможців церемонії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Сайт «Золотого м'яча» випадково проспойлерив переможців церемонії
У мережі активно поширюють скриншоти новин, які вийшли на сайті Ballon d'Or
фото: Х

У редакції Ballon d'Or стався прикрий технічний збій

Офіційний сайт «Золотого м’яча» випадково опублікував матеріали, у яких трьох головних претендентів на нагороду оголосили переможцями ще до офіційної церемонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на USA Today. 

Технічна помилка редакції

Як повідомляє USA Today, уболівальники виявили на сайті премії заздалегідь підготовлені статті про тріумф кожного з трьох футболістів. Зокрема, матеріал про Кейна мав заголовок: «Гаррі Кейн виграв «Золотий м’яч» 2026 року. Найкращі та найважливіші голи з його сезону, у якому він забив 61 м’яч». На сторінці, присвяченій Ямалю, йшлося про його перемогу в номінації та встановлення безпрецедентного рекорду. А текст про Мбаппе підкреслював його стабільність на найвищому рівні.

Усі три публікації з’явилися на сайті нагороди, проте їх оперативно видалили вже за кілька хвилин після того, як користувачі помітили витік та почали масово поширювати скриншоти в соціальних мережах.

Спойлери щодо можливих переможців?

Самі новини є цілком логічними, оскільки організаторам масштабних подій потрібно заздалегідь готувати варіанти новин для кожного можливого сценарію, аби опублікувати потрібну інформацію одразу після оголошення результатів. Проте технічна помилка спричинила їхню появу заздалегідь, дещо кинувши тінь на інтригу в церемонії. 

Водночас сам факт появи цих текстів не підтверджує, що переможців визначили організатори чи що результат голосування став відомим завчасно. Попри передчасну появу текстів, офіційне оголошення лауреатів премії «Золотий м’яч» 2026 року розпочнеться о 22:00 за київським часом, тож зовсім скоро стане відомо, чи дійсно найкращим футболістом року стане представник зазначеної трійки. 

Нагадаємо, що визначилися 10 претендентів на здобуття «Золотого м'яча»

Теги: футбол Золотий м'яч Гаррі Кейн Ламін Ямаль Кіліан Мбаппе

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