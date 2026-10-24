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«Зоря» сенсаційно відібрала очки у «Шахтаря» в донбаському дербі в УПЛ

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Зоря» сенсаційно відібрала очки у «Шахтаря» в донбаському дербі в УПЛ
Після нічиєї з «Зорею» «Шахтар» опустився на друге місце УПЛ
фото: ФК «Шахтар»

Гірники не змогли відзначитися забитими м'ячами у поєдинку проти луганської команди

«Шахтар» і «Зоря» не відзначилися голами у своєму матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги, зігравши у нічию 0:0. Про це повідомляє «Главком»

Хід матчу

У першому таймі донеччани частіше контролювали м’яч, але не надто регулярно загрожували воротам суперника. На 15-й хвилині Сапутін невпевнено зіграв на виході після навісу Ізакі, однак Бруніньйо не скористався нагодою. Згодом сам бразилець пробив із лінії штрафного, але голкіпер «Зорі» впорався з ударом. Луганці відповідали власними атаками: наприклад, на 18-й хвилині Грам перервав небезпечну передачу Попари на Нестеренка, який міг опинитися віч-на-віч із Дмитром Різником. Ближче до перерви Артем Слесар несильно пробив здалеку в руки воротарю гірників, а Лассіна Траоре та Грам не змогли влучити у ворота суперників зі своїх позицій.

Після перерви «Шахтар» додав у швидкості та став значно гострішим. На 60-й хвилині Олександр Караваєв після навісу Педро Енріке влучив у ближню стійку. Згодом гірники отримали ще одну чудову нагоду: на 67-й хвилині Єгор Назарина зі штрафного поцілив у поперечину, а після добивання Проспера Сапутін урятував «Зорю». Донеччани продовжували тиснути, проте Педро Енріке не зміг переграти голкіпера після виходу на ударну позицію, а його наступна спроба після кутового пройшла повз ворота.

У заключній частині зустрічі «Шахтар» кинув усі сили на пошук переможного гола. На 85-й хвилині на поле вийшов Еліас, і вже в компенсований час бразилець мав чудову нагоду вирвати для своєї команди перемогу. Після прострілу Аліссона м’яч заметушився у воротарському майданчику «Зорі», але нападник не зміг заштовхати його у ворота. Луганці самовіддано захищалися, блокували удари та відбивалися до фінального свистка. І це допомогло їм зіграти внічию з рахунком 0:0, завадивши «Шахтарю» лишитися на першому місці таблиці УПЛ. 

Українська Прем'єр-ліга. Десятий тур

«Шахтар» – «Зоря» 0:0 (0:0)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що оборонець збірної України провів ювілейний матч за «Шахтар»

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Теги: Олександр Караваєв Педро Єгор Назарина Лассіна Траоре футбол ФК «Шахтар» ФК «Зоря» УПЛ

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