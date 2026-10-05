Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Реал» отримав серйозних конкурентів у боротьбі за зірку чемпіонату Італії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Реал» отримав серйозних конкурентів у боротьбі за зірку чемпіонату Італії – ЗМІ
Кенан Їлдиз потрапив на радари європейських грандів
фото: EFE

Провідні клуби Європи накинули оком на молодого футболіста

Нападник туринського «Ювентуса» Кенан Їлдиз потрапив до сфери зацікавлень мадридського «Реала», мюнхенської «Баварії» та лондонського «Арсенала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Italia.

Королівський клуб стежить за вінгером упродовж тривалого часу. «Вершкові» нібито готують пропозицію для «Старої синьйори» на 2027 рік. «Юве» прагне отримати за Їлдиза щонайменше 100 млн євро.

Натомість чемпіони Англії та Німеччини зважують ідею підписання нападником. Молодий турок знайомий з особливостями функціонування мюнхенців. Він перебував у структурі німецького гранда з молодшої школи до 17-річчя.

Їлдиз у нинішньому сезоні зіграв лише один поєдинок у Серії A. У стартовому турі він отримав перелом стопи та вибув орієнтовно до середини листопада. Статистика нападника в минулій кампанії – 47 матчів у всіх турнірах, 11 голів, 10 асистів.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Читайте також:

Теги: АПЛ ФК Реал (Мадрид) Ла Ліга Бундесліга ФК Ювентус ФК Арсенал (Лондон) Серія А ФК Баварія футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Філ Фоден матиме чимало пропозицій
«Баварія» готова прихистити зірку в разі пониження «Манчестер Сіті» в класі – ЗМІ
1 жовтня, 11:59
Карлос Еспі (праворуч) отримав шанс в іспанській збірній
Збірна Іспанії замінила бомбардира ПСЖ на форварда «Реала»
2 жовтня, 16:59
Кенан Їлдиз пропустить перший відрізок сезону
«Ювентус» підтвердив важку травму лідера команди
28 серпня, 17:47
Деклан Райс зможе надовго залишитися на «Емірейтс»
«Арсенал» підготував новий контракт для лідера команди – джерело
7 вересня, 18:48
Каміль Грабара не допоможе «б'янконері» найближчим часом
Голкіпер «Ювентуса» отримав важку травму на тренуванні
19 вересня, 20:28
Мікель Артета повернув титул у британську столицю
«Арсенал» домовився з тренером про новий контракт на покращених умовах
22 вересня, 17:27
Джамал Мусіала потрапив у лазарет
Півзахисник «Баварії» зазнав травми в таборі збірної Німеччини
25 вересня, 17:38
Нето (другий праворуч) повернувся в Серію A
«Ювентус» екстрено замінив травмованого воротаря
28 вересня, 17:30
Родріго Гоес зробив крок до повернення у великий футбол
Призабутий форвард «Реала» повернувся до тренувань після важкої травми
28 вересня, 18:54

Футбол

«Гра буде дуже напруженою». Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу Україна – Угорщина
«Гра буде дуже напруженою». Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу Україна – Угорщина
«Реал» отримав серйозних конкурентів у боротьбі за зірку чемпіонату Італії – ЗМІ
«Реал» отримав серйозних конкурентів у боротьбі за зірку чемпіонату Італії – ЗМІ
Дебютант збірної Англії вибув із обойми перед матчем Ліги націй
Дебютант збірної Англії вибув із обойми перед матчем Ліги націй
Один з лідерів збірної Португалії прокоментував можливе повернення Кріштіану Роналду до команди
Один з лідерів збірної Португалії прокоментував можливе повернення Кріштіану Роналду до команди
Федерація футболу Португалії визначилась з майбутнм Крштіану Роналду у збірній
Федерація футболу Португалії визначилась з майбутнм Крштіану Роналду у збірній
Голкіпер ПСЖ разом з прихильницею Путіна взяв участь у рекламному заході в Росії
Голкіпер ПСЖ разом з прихильницею Путіна взяв участь у рекламному заході в Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
102K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua