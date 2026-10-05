«Реал» отримав серйозних конкурентів у боротьбі за зірку чемпіонату Італії – ЗМІ

Провідні клуби Європи накинули оком на молодого футболіста

Нападник туринського «Ювентуса» Кенан Їлдиз потрапив до сфери зацікавлень мадридського «Реала», мюнхенської «Баварії» та лондонського «Арсенала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Italia.

Королівський клуб стежить за вінгером упродовж тривалого часу. «Вершкові» нібито готують пропозицію для «Старої синьйори» на 2027 рік. «Юве» прагне отримати за Їлдиза щонайменше 100 млн євро.

Натомість чемпіони Англії та Німеччини зважують ідею підписання нападником. Молодий турок знайомий з особливостями функціонування мюнхенців. Він перебував у структурі німецького гранда з молодшої школи до 17-річчя.

Їлдиз у нинішньому сезоні зіграв лише один поєдинок у Серії A. У стартовому турі він отримав перелом стопи та вибув орієнтовно до середини листопада. Статистика нападника в минулій кампанії – 47 матчів у всіх турнірах, 11 голів, 10 асистів.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.