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«Ліверпуль» розгляне пропозиції продати коштовного півзахисника – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ліверпуль» розгляне пропозиції продати коштовного півзахисника – ЗМІ
Флоріан Вірц не став своїм в АПЛ
фото: EFE

Легіонер досі повноцінно не освоївся на «Енфілді»

Англійський «Ліверпуль» готовий продати німця Флоріана Вірца. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Insider.

«Червоні» не палають бажанням відпускати хавбека взимку. Водночас мерсисайдці розглянуть пропозиції щодо Вірца, якщо такі надійдуть. Утім, пріоритет англійського гранда – продаж німецького футболіста наступного літа.

Сам півзахисник зацікавлений у поверненні на батьківщину. Ситуацію навколо Вірца моніторить мюнхенська «Баварія». Конкуренцію німецькому гранду може скласти лондонський «Челсі».

Вірц у нинішньому сезоні провів шість поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Контракт німця з «Ліверпулем» розрахований до літа 2030 року, а його трансфер коштував «червоним» 125 млн євро.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль Флоріан Віртц АПЛ

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