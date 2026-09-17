У заявці збірної України відбулось дві заміни перед матчами Ліги націй

Синьо-жовтим не допоможуть Артем Довбик та Олександр Андрієвський

Артем Довбик та Олександр Андрієвський не допоможуть збірній України у найближчих чотирьох матчах Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

У бомбардира «Болоньї» діагностовано ушкодження, яке він отримав у клубі, а хавбек «Полісся» прооперований після діагностування апендициту.

Їх місце у національній команді залишиться за нападником «Полісся» Ігорем Кроснопіром та півзахисником «Динамо» Олександром Піхальонком, які раніше були у резервному списку.

У вересні-жовтні на синьо-жовтих чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

25 вересня, Угорщина – Україна

28 вересня, Грузія – Україна

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, Україна – Угорщина

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

Раніше стала відома заявка збірної України на матчі Ліги націй.

Нагадаємо, що український вінгер Олександр Зубков відзначився голом та асистом у маті Кубку Греції з «Панасерраїком», який завешився перемогою АЕКа з рахунком 8:1.