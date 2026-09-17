У заявці збірної України відбулось дві заміни перед матчами Ліги націй
Синьо-жовтим не допоможуть Артем Довбик та Олександр Андрієвський
Артем Довбик та Олександр Андрієвський не допоможуть збірній України у найближчих чотирьох матчах Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.
У бомбардира «Болоньї» діагностовано ушкодження, яке він отримав у клубі, а хавбек «Полісся» прооперований після діагностування апендициту.
Їх місце у національній команді залишиться за нападником «Полісся» Ігорем Кроснопіром та півзахисником «Динамо» Олександром Піхальонком, які раніше були у резервному списку.
У вересні-жовтні на синьо-жовтих чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй
Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:
- 25 вересня, Угорщина – Україна
- 28 вересня, Грузія – Україна
- 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня, Україна – Угорщина
- 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада, Україна – Грузія
Раніше стала відома заявка збірної України на матчі Ліги націй.
Нагадаємо, що український вінгер Олександр Зубков відзначився голом та асистом у маті Кубку Греції з «Панасерраїком», який завешився перемогою АЕКа з рахунком 8:1.
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