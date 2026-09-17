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У заявці збірної України відбулось дві заміни перед матчами Ліги націй

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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У заявці збірної України відбулось дві заміни перед матчами Ліги націй
25 вересня збірна України стартує у Лізі націй
фото: пресслужба УАФ

Синьо-жовтим не допоможуть Артем Довбик та Олександр Андрієвський

Артем Довбик та Олександр Андрієвський не допоможуть збірній України у найближчих чотирьох матчах Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

У бомбардира «Болоньї» діагностовано ушкодження, яке він отримав у клубі, а хавбек «Полісся» прооперований після діагностування апендициту.

Їх місце у національній команді залишиться за нападником «Полісся» Ігорем Кроснопіром та півзахисником «Динамо» Олександром Піхальонком, які раніше були у резервному списку.

У вересні-жовтні на синьо-жовтих чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

Раніше стала відома заявка збірної України на матчі Ліги націй.

Нагадаємо, що український вінгер Олександр Зубков відзначився голом та асистом у маті Кубку Греції з «Панасерраїком», який завешився перемогою АЕКа з рахунком 8:1.

Теги: Артем Довбик Олександр Андрієвський Ліга націй Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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