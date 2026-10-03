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Визначився «Лев матчу» у поєдинку Ліги націй проти Північної Ірландії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Визначився «Лев матчу» у поєдинку Ліги націй проти Північної Ірландії
Андрій Ярмоленко увосьме став «Левом матчу»
фото: ФК «Динамо»

Вболівальники синьо-жовтих надали перевагу ветерану команди

Андрій Ярмоленко переміг у голосуванні за «Лева матчу», набравши 23% голосів серед уболівальників збірної України. Про це повідомляє «Главком».

36-річний футболіст був капітаном команди в цьому матчі. Він діяв доволі надійно під час свого перебування на полі, віддавши 69% точних передач та виконавши 100% точних скидань. 

Для легендарного футболіста ця відзнака стала восьмою. 

Усі «Леви матчу» для Андрія Ярмоленка

  • 2 жовтня 2026. Україна – Північна Ірландія 0:3
  • 31 травня 2026. Польща – Україна 0:2
  • 12 вересня 2023. Італія – Україна 2:1
  • 11 листопада 2021. Україна – Болгарія 1:1
  • 12 жовтня 2021. Україна – Боснія і Герцеговина 1:1
  • 9 жовтня 2021. Фінляндія – Україна 1:2
  • 17 червня 2021. Україна – Північна Македонія 2:1
  • 3 червня 2021. Україна – Північна Ірландія 1:0

Нагадаємо, що Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй. Суперники синьо-жовтих виявилися більш влучними, реалізувавши майже всі свої небезпечні моменти. 

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В, група 2. Третій тур

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

  • Голи: Браун (9, 61), Прайс (22)
Теги: Андрій Ярмоленко Ліга націй футбол

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