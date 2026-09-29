Футбольний гранд Італії отримав дозвіл на будівництво стадіону

Триразовий чемпіон Серії A переїде на нову арену

Італійська «Рома» погодила з владою столиці зведення нового стадіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Мер Рима Роберто Гуальтьєрі підтвердив дозвіл на старт будівництва. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Триватимуть вони орієнтовно до кінця 2029-го.

«Сьогодні відкривається новий етап, покликаний дати «Ромі» та місту сучасний, достойний стадіон, що відповідає їхній історії та амбіціям. Проєкт задуманий не лише як нова домівка для клубу та його тіфозі, але і як надбання для Рима, що здатне створювати нові можливості, сприяти впорядкованості та розвитку території, приносити тривалу користь всьому місту та спільноті», – йдеться в заяві «вовків».

Новий стадіон «Роми» буде розрахований на 60 605 місць. Зараз римляни ділять «Стадіо Олімпіко» зі столичним «Лаціо». На головну арену Італії «вовки» переїхали в 1953 році.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.