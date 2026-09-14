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«Динамо» – «Епіцентр». Прогноз і анонс на матч шостого туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» – «Епіцентр». Прогноз і анонс на матч шостого туру УПЛ
«Біло-сині» двічі розгромили подолян
фото: ФК «Динамо»

Багаторазовий чемпіон України проекзаменує амбітний колектив

Сьогодні, 14 вересня, київське «Динамо» прийме кам'янець-подільський «Епіцентр» у рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Епіцентр»

Шанси столичного гранда на 9:55 14 вересня виглядають привабливішими, стверджують букмекери GGBET. На ймовірну перемогу «біло-синіх» закладено коефіцієнт 1,43. Зате на потенційну звитягу подолян запропоновано кеф 7,66. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 4,98. Тим часом на несподівану перемогу команди Сергія Нагорняка (1:0) виставлено коефіцієнт 16,55. Натомість на тотал менше 1,5 закладено кеф 4,27.

Передматчевий стан команд

Посеред минулого тижня «Динамо» переграло вінницьку «Ниву» (1:0) в 1/16 фіналу Кубка України. Переможний м'яч оформив оборонець Тіаре. Натомість в попередньому турі УПЛ підопічні Ігоря Костюка розійшлися миром із черкаським ЛНЗ (0:0).

Натомість «Епіцентр» у Кубку України вибив черкаський «Карбон» (3:0). Хет-трик оформив півзахисник Козак. Натомість в Прем'єр-лізі подоляни розписали нічию з чернівецькою «Буковиною» (0:0).

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Київське «Динамо» має амбітні плани із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Історія очних зустрічей

Команди вперше перетнулися в минулому сезоні. «Динамо» двічі розгромило подолян. Найкращим бомбардиром протистояння став форвард Пономаренко (два голи).

У першому колі столичний гранд узяв гору на виїзді (4:1). Забиті м'ячі оформили нападник Герреро, хавбек Михайленко, вінгер Волошин і форвард Ванат. За «Епіцентр» гол оформив півзахисник Климець.

У другому колі біло-сині переграли подолян удома (4:0). До свого активу забиті м'ячі записали хавбек Бражко, згаданий Пономаренко (дубль) та вінгер Ярмоленко.

Де дивитися матч «Динамо» – «Епіцентр»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Традиційно домашні матчі «Динамо» також у прямому ефірі транслює телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.

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Теги: УПЛ ФК «Динамо» ФК «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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