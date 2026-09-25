Провідний футболіст «Динамо» повернувся до тренувань

Руслан Нещерет буде відвойовувати місце в основі

У команді зросла конкуренція за час відсутності виконавця

Воротар київського «Динамо» Руслан Нещерет відновив заняття у загальній групі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Напередодні столичний гранд повернувся до тренувань після кількох днів відпочинку. Підопічні Ігоря Костюка займаються без делегованих у збірні футболістів. Нещерет був поза обоймою із середини літа.

«Провів вихідні вдома, в Мукачеві. Повернувся з гарним настроєм. Знову працюю в загальній групі. Впродовж тренування слідкував за ногою, як вона поводиться», – розповів кіпер.

Поки Нещерет лікувався, в нього побільшало конкурентів. Спершу основного воротаря підміняв В'ячеслав Суркіс. Утім, після невпевненого поєдинку проти чернівецької «Буковини» він втратив місце в рамці, а «Динамо» екстрено взяло в оренду Георгія Бущана з житомирського «Полісся».

Нещерет у нинішньому сезоні провів три матчі, в яких пропустив три мячі. Натомість Суркіс-молодший зіграв шість поєдинків (вісім пропущених), а Бущан – три (нуль пропущених). Натомість в Кубку України проти вінницької «Ниви» ворота на замку зберіг Ілля Ольховий.

До слова, нещодавно «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» з Луганська в УПЛ. М'ячі забили хавбек Бражко та форвард Пономаренко. Голи сталися у фінальні 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» із Кривого Рогу в Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.