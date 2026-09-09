«Полісся» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Кубка України

Суперники зустрінуться вдруге за тиждень

Сьогодні, 9 вересня, житомирське «Полісся» зустрінеться з «Кудрівкою» у рамках 1/16 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Кудрівка»

Безумовним лідером симпатій на 11:10 9 вересня стали «поліські вовки», вважають фахівці GGBET. На потенційну перемогу житомирян закладено коефіцієнт 1,23. Натомість можливу звитягу колективу з Чернігівщини оцінено кефом 11,36. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 5,85. Промовиста ситуація склалася щодо путівки в наступний раунд. На турнірний поступ «Полісся» виставлено коефіцієнт 1,12. Зате на прохід «Кудрівки» закладено кеф 5,43. Тим часом тотал менше 2,0 оцінено балом 3,88.

Передматчевий стан команд

Кубковий поєдинок відбудеться за лічені дні після рандеву суперників у Прем'єр-лізі. Підопічні Руслана Ротаня лише вступають у боротьбу за трофей. Досі вони змагалися у кваліфікації Ліги конференцій та в УПЛ. Наразі житомиряни ділять лідерство в чемпіонаті України з донецьким «Шахтарем», набравши по 12 очок у п'яти турах.

Тим часом «Кудрівка» встигла здолати одну стадію Кубка України. Підопічні Олександра Протченка в 1/32 фіналу розтрощили аматорський «Авангард» із Лозової (6:1). Дубль оформив півзахисник Бєляєв, а ще по забитому м'ячу додали півзахисник Єсін і оборонець Огарков. Ще двічі любителі розписалися у власних воротах.

Реклама. 21+ Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Історія очних зустрічей

У минулому сезоні команди перетнулися вперше. «Полісся» здобуло перемоги в обох поєдинках. У найкращі бомбардири протистояння вибився вінгер Гуцуляк (два голи), який покинув команду в міжсезоння.

У першому колі звитягу житомирянам (2:0) забезпечили півзахисник Велетень і нападник Гайдучик. Натомість у другому «поліські вовки» перемогли на виїзді (2:0). Дубль тоді оформив згаданий Гуцуляк.

Кілька днів тому команди зустрілися в Прем'єр-лізі. «Полісся» оформило розгромну перемогу в Житомирі (5:1). Голами відзначилися той же Велетень, форвард Краснопір (двічі) та вінгер Андраде. Хавбек «Кудрівки» Думанюк оформив автогол, а нападник Верлей – гол престижу.

Де дивитися матч «Полісся» – «Кудрівка»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.