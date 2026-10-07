Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Велике міжнародне вікно у Лізі націй завершилося: результати матчів за 6 жовтня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Велике міжнародне вікно у Лізі націй завершилося: результати матчів за 6 жовтня
Дубль Мікеля Меріно допоміг Іспанії перемогти Хорватію
фото: RFEF

6 жовтня визначився другий учасник чвертьфіналу Ліги націй

Учора, 6 жовтня, пройшли заключні матчі четвертого туру Ліги націй 2026/2027. Про основні події дня в цьому огляді повідомляє «Главком».

Ювілейний матч Кейна

Гаррі Кейн відзначив ювілейний матч за збірну Англії дублем у ворота Чехії. Нападник вийшов у стартовому складі на «Вемблі» та провів свій 125-й поєдинок за національну команду, завдяки чому повторив рекорд легендарного воротаря Пітера Шилтона за кількістю матчів за чоловічу збірну Англії.

Сам ювілей Кейн відсвяткував максимально результативно. Спочатку він забив наприкінці першого тайму, а на 57-й хвилині оформив дубль, довівши кількість голів за Англію до 89. Крім того, нападник взяв участь і в першому голі команди, тож записав на свій рахунок два м'ячі та результативну передачу в переможному матчі 3:0.

Меріно виводить Іспанію у чвертьфінал

Збірна Іспанії стала першою командою у своїй групі, яка гарантувала вихід до чвертьфіналу Ліги націй. Хоча починалося все у матчі проти Хорватії не так амбітно, адже команда Луїса де ла Фуенте пропустила вже на 17-й хвилині від Івана Перішича. Проте після перерви знайшла спосіб перевернути гру.

І сталося це завдяки головному герою зустрічі Мікелю Меріно. Півзахисник зрівняв рахунок на 61-й хвилині, а за дві хвилини до завершення основного часу забив удруге та приніс Іспанії перемогу 2:1. Завдяки цьому іспанці набрали 12 очок у чотирьох матчах і достроково забезпечили собі місце у чвертьфіналі, приєднавшись до Португалії. 

Сан-Марино було близьким до перших очок

Сан-Марино було за кілька хвилин від того, щоб здобути перші очки в Лізі націй. Команда країни-карлика пропустила першою від Албанії після вдалої атаки Крістіана Асллані на 11-й хвилині, але після перерви Лаццарі зрівняв рахунок і подарував аутсайдеру реальний шанс завершити матч унічию.

Сан-Марино тримало 1:1 майже до фінального свистка, однак на третій компенсованій хвилині Асллані оформив дубль і вирвав для Албанії перемогу 2:1. Через це Сан-Марино знову залишилося без очок у турнірі, хоча цього разу було максимально близьким до першої нічиєї.

В інших матчах у лізі B Швейцарія розгромила Північну Македонію (3:0), а Словенія здолала Шотландію (2:1). У лізі C Казахстан зіграв унічию з Фарерськими островами у матчі з вилученнями в обох команд (2:2), Фінляндія поступилася Білорусі (1:0). Також Естонія та Ісландія не забили голів (0:0), Болгарія перемогла Люксембург (2:0), а Словаччина розгромила Молдову (4:0).

На цьому велике міжнародне вікно Ліги націй завершене! Футболісти повернуться до своїх клубів, але вже за місяць повернуться на заключні два матчі, які можуть багато чого визначити для більшості команд. 

Читайте також: Календар матчів Ліги націй 2026/27

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Четвертий тур (6 жовтня)

Ліга A

Англія – Чехія 3:0 (2:0)

  • Голи: Цоуфал (автогол, 27), Кейн (40, 57)

Хорватія – Іспанія 1:2 (1:0)

  • Голи: Перішич (17) – Меріно (61, 88)

Ліга B

Швейцарія – Північна Македонія 3:0 (1:0)

  • Голи: Рідер (43), Манзамбі (74), Ндоє (81)

Шотландія – Словенія 1:2 (1:0)

  • Голи: Крісті (31) – Матко (56), Штурм (71)

Ліга C

Казахстан – Фарерські острови 2:2 (0:1)

  • Голи: Малий (68), Аліп (76) – Кнудсен (22), Турі (63)

Албанія – Сан-Марино 2:1 (1:0)

  • Голи: Асллані (11, 90+3) – Лаццарі (66)

Білорусь – Фінляндія 1:0 (0:0)

  • Голи: Шуманський (1)

Естонія – Ісландія 0:0 (0:0)

Люксембург – Болгарія 0:2 (0:2)

  • Голи: Балов (19), Ілієв (34)

Молдова – Словаччина 0:4 (0:2)

  • Голи: Стрелец (8), Суслов (44), Ганцко (60), Гараслін (75)

Турнірна таблиця

Ліга A

Standings provided by Sofascore

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 5 жовтня Франція уперше перемогла вдома під керівництвом Зінедіна Зідана

Теги: Ліга націй Гаррі Кейн футбол Мікель Меріно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фабіан Руїс не потрапив до заявки збірної Іспанії на матч проти Чехії
Один з ключових гравців збірної Іспанії покинув команду заради сина
3 жовтня, 21:58
Майкл Олісе підкорив серце володаря «Золотого м'яча»
«Я просто в захваті від таких гравців». Зідан знайшов улюбленця у збірній Франції
29 вересня, 18:30
Угорська збірна провела два поспіль сезони в еліті Ліги націй
Перший суперник України в Лізі націй: досьє на збірну Угорщини
25 вересня, 10:51
Ерлінг Голанд допоміг Норвегії здобути перемогу у важкому матчі проти Данії
Шалений старт сезону Ліги націй 2026/2027 від скандинавів: усі результати 24 вересня
25 вересня, 00:28
Мікель Артета повернув титул у британську столицю
«Арсенал» домовився з тренером про новий контракт на покращених умовах
22 вересня, 17:27
У харківському клубі пояснили, що Бойко виїхав у службове відрядження 27 серпня
ФК «Харків» повідомив, коли його президент Бойко повернеться до України
18 вересня, 14:07
Ів Біссума (ліворуч) виступатиме в Ередивізі
«Аякс» Циганкова підсилився ексзіркою чемпіонату Англії
16 вересня, 12:52
«Інгулець» попрощався з Василем Кобіним
У «Інгульці» знайшли заміну Василю Кобіну – джерело
12 вересня, 17:57
Марлос отримав громадянство України
«Жив би в Україні, якби не війна». Екскапітан «Шахтаря» знайшов українця серед бразильців донеччан
8 вересня, 20:59

Футбол

Велике міжнародне вікно у Лізі націй завершилося: результати матчів за 6 жовтня
Велике міжнародне вікно у Лізі націй завершилося: результати матчів за 6 жовтня
Шедевр приніс три очки: Іспанія вирвала перемогу над Хорватією та вийшла до плейоф Ліги націй
Шедевр приніс три очки: Іспанія вирвала перемогу над Хорватією та вийшла до плейоф Ліги націй
Матч Ліги націй КОНКАКАФ завершився масовою бійкою
Матч Ліги націй КОНКАКАФ завершився масовою бійкою
Кріштіану Роналду прокоментував скандал у збірній Португалії
Кріштіану Роналду прокоментував скандал у збірній Португалії
Стало відомо, чи продовжить Кріштіану Роналду грати за збірну Португалії
Стало відомо, чи продовжить Кріштіану Роналду грати за збірну Португалії
Збірна Казахстану розписали результативну нічию з Фарерськими островами у грі Ліги націй
Збірна Казахстану розписали результативну нічию з Фарерськими островами у грі Ліги націй

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
121K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua