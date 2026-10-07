Велике міжнародне вікно у Лізі націй завершилося: результати матчів за 6 жовтня

6 жовтня визначився другий учасник чвертьфіналу Ліги націй

Учора, 6 жовтня, пройшли заключні матчі четвертого туру Ліги націй 2026/2027. Про основні події дня в цьому огляді повідомляє «Главком».

Ювілейний матч Кейна

Гаррі Кейн відзначив ювілейний матч за збірну Англії дублем у ворота Чехії. Нападник вийшов у стартовому складі на «Вемблі» та провів свій 125-й поєдинок за національну команду, завдяки чому повторив рекорд легендарного воротаря Пітера Шилтона за кількістю матчів за чоловічу збірну Англії.

Сам ювілей Кейн відсвяткував максимально результативно. Спочатку він забив наприкінці першого тайму, а на 57-й хвилині оформив дубль, довівши кількість голів за Англію до 89. Крім того, нападник взяв участь і в першому голі команди, тож записав на свій рахунок два м'ячі та результативну передачу в переможному матчі 3:0.

Меріно виводить Іспанію у чвертьфінал

Збірна Іспанії стала першою командою у своїй групі, яка гарантувала вихід до чвертьфіналу Ліги націй. Хоча починалося все у матчі проти Хорватії не так амбітно, адже команда Луїса де ла Фуенте пропустила вже на 17-й хвилині від Івана Перішича. Проте після перерви знайшла спосіб перевернути гру.

І сталося це завдяки головному герою зустрічі Мікелю Меріно. Півзахисник зрівняв рахунок на 61-й хвилині, а за дві хвилини до завершення основного часу забив удруге та приніс Іспанії перемогу 2:1. Завдяки цьому іспанці набрали 12 очок у чотирьох матчах і достроково забезпечили собі місце у чвертьфіналі, приєднавшись до Португалії.

Сан-Марино було близьким до перших очок

Сан-Марино було за кілька хвилин від того, щоб здобути перші очки в Лізі націй. Команда країни-карлика пропустила першою від Албанії після вдалої атаки Крістіана Асллані на 11-й хвилині, але після перерви Лаццарі зрівняв рахунок і подарував аутсайдеру реальний шанс завершити матч унічию.

Сан-Марино тримало 1:1 майже до фінального свистка, однак на третій компенсованій хвилині Асллані оформив дубль і вирвав для Албанії перемогу 2:1. Через це Сан-Марино знову залишилося без очок у турнірі, хоча цього разу було максимально близьким до першої нічиєї.

В інших матчах у лізі B Швейцарія розгромила Північну Македонію (3:0), а Словенія здолала Шотландію (2:1). У лізі C Казахстан зіграв унічию з Фарерськими островами у матчі з вилученнями в обох команд (2:2), Фінляндія поступилася Білорусі (1:0). Також Естонія та Ісландія не забили голів (0:0), Болгарія перемогла Люксембург (2:0), а Словаччина розгромила Молдову (4:0).

На цьому велике міжнародне вікно Ліги націй завершене! Футболісти повернуться до своїх клубів, але вже за місяць повернуться на заключні два матчі, які можуть багато чого визначити для більшості команд.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Четвертий тур (6 жовтня)

Ліга A

Англія – Чехія 3:0 (2:0)

Голи: Цоуфал (автогол, 27), Кейн (40, 57)

Хорватія – Іспанія 1:2 (1:0)

Голи: Перішич (17) – Меріно (61, 88)

Ліга B

Швейцарія – Північна Македонія 3:0 (1:0)

Голи: Рідер (43), Манзамбі (74), Ндоє (81)

Шотландія – Словенія 1:2 (1:0)

Голи: Крісті (31) – Матко (56), Штурм (71)

Ліга C

Казахстан – Фарерські острови 2:2 (0:1)

Голи: Малий (68), Аліп (76) – Кнудсен (22), Турі (63)

Албанія – Сан-Марино 2:1 (1:0)

Голи: Асллані (11, 90+3) – Лаццарі (66)

Білорусь – Фінляндія 1:0 (0:0)

Голи: Шуманський (1)

Естонія – Ісландія 0:0 (0:0)

Люксембург – Болгарія 0:2 (0:2)

Голи: Балов (19), Ілієв (34)

Молдова – Словаччина 0:4 (0:2)

Голи: Стрелец (8), Суслов (44), Ганцко (60), Гараслін (75)

Турнірна таблиця

Ліга A

Standings provided by Sofascore

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 5 жовтня Франція уперше перемогла вдома під керівництвом Зінедіна Зідана.