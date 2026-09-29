Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Я просто в захваті від таких гравців». Зідан знайшов улюбленця у збірній Франції

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Я просто в захваті від таких гравців». Зідан знайшов улюбленця у збірній Франції
Майкл Олісе підкорив серце володаря «Золотого м'яча»
фото: EFE

Чемпіон світу та Європи насолоджується виступами свого підопічного

Головний тренер національної команди Франції Зінедін Зідан налив мед у вуха півзахисника Майкла Олісе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Керманич «триколірних» в ефірі TF1 насипав атакувальному хавбеку компліментів після перемоги над збірною Бельгії (1:0). Лідер мюнхенської «Баварії» у звітному поєдинку оформив переможний гол.

«Я його обожнюю, я просто в захваті від таких гравців, як Олісе. Він – талант, чистий талант. Коли Олісе на полі, то хоче радувати глядачів. Він відчуває футбол. Мені це дуже подобається. Я радий перебувати поруч із ним і спостерігати за його грою», – зізнався Зідан.

Олісе в нинішньому сезоні провів сім матчів у всіх турнірах за «Баварію». До свого активу він записав вісім голів і чотири результативні передачі. На старті Ліги націй француз провів два матчі, в яких оформив м'яч і асист.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Зінедін Зідан Майкл Олісе

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Балакін (у центрі) отримав престижне призначення
Українська бригада арбітрів судитиме матч елітного дивізіону Ліги націй
Сьогодні, 14:29
Франческо Піо та Себастьяно Еспозіто разом зіграли в збірній
Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй
Сьогодні, 11:48
Кріштіану Роналду та Жорже Жезуш могли укласти таємну угоду
Знаменитий тренер порушив угоду з Роналду та повинен дати роз'яснення – джерело
Сьогодні, 15:46
Андреа Мальдера згадав про обстріли столиці
«Хотів би обійняти Київ». Мальдера відреагував на обстріл столиці після матчу Ліги націй
Вчора, 22:05
Поєдинок завершився без голів
Збірна України напіврезервним складом зіграла матч Ліги націй проти Грузії: який результат
Вчора, 20:56
Ультрас надіслали чіткий сигнал
«Сухумі – Сакартвело». Фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй
Вчора, 20:13
Другий матч команд відбудеться 4 жовтня
Руки не тиснули. Збірна Ірландії розбила Ізраїль у матчі Ліги націй
27 вересня, 23:55
Кіліан Мбаппе повернеться в клуб із травмою
Мбаппе отримав медичний діагноз після травми в Лізі націй
26 вересня, 21:28
Кріштіану Роналду отримав позаплановий відпочинок
Такого не було 18 років. Тренер збірної Португалії пішов на нечуваний крок із Роналду
Вчора, 14:59

Футбол

Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2010 продовжив контракт за океаном
Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2010 продовжив контракт за океаном
АПЛ визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги
АПЛ визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги
«Я просто в захваті від таких гравців». Зідан знайшов улюбленця у збірній Франції
«Я просто в захваті від таких гравців». Зідан знайшов улюбленця у збірній Франції
Футбольний гранд Італії отримав дозвіл на будівництво стадіону
Футбольний гранд Італії отримав дозвіл на будівництво стадіону

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
70K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Сьогодні, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua