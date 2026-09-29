«Я просто в захваті від таких гравців». Зідан знайшов улюбленця у збірній Франції

Чемпіон світу та Європи насолоджується виступами свого підопічного

Головний тренер національної команди Франції Зінедін Зідан налив мед у вуха півзахисника Майкла Олісе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Керманич «триколірних» в ефірі TF1 насипав атакувальному хавбеку компліментів після перемоги над збірною Бельгії (1:0). Лідер мюнхенської «Баварії» у звітному поєдинку оформив переможний гол.

«Я його обожнюю, я просто в захваті від таких гравців, як Олісе. Він – талант, чистий талант. Коли Олісе на полі, то хоче радувати глядачів. Він відчуває футбол. Мені це дуже подобається. Я радий перебувати поруч із ним і спостерігати за його грою», – зізнався Зідан.

Олісе в нинішньому сезоні провів сім матчів у всіх турнірах за «Баварію». До свого активу він записав вісім голів і чотири результативні передачі. На старті Ліги націй француз провів два матчі, в яких оформив м'яч і асист.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.