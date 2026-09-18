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ФК «Харків» повідомив, коли його президент Бойко повернеться до України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ФК «Харків» повідомив, коли його президент Бойко повернеться до України
У харківському клубі пояснили, що Бойко виїхав у службове відрядження 27 серпня
фото: ФК «Харків»

«Харків» повідомив, що з початку 2026 року Богдан Бойко мав 14 службових відряджень

Президент ФК «Харків» Богдан Бойко має повернутися в Україну після завершення поточного службового відрядження. Про це «Чемпіону» повідомили у клубі, інформує «Главком».

У харківському клубі пояснили, що Бойко виїхав у службове відрядження ще 27 серпня.

«З початку 2026 року Богдан Бойко мав 14 службових відряджень, після кожного з яких повертався в Україну. Наразі він перебуває у черговому службовому відрядженні, в яке виїхав 27 серпня – задовго до оприлюднення будь-якої інформації НАБУ та САП щодо так званої справи «Карфаген», – зазначено в заяві «Харкова».

У клубі наголосили, що Бойко повернеться в Україну після завершення відрядження.

«Богдан Бойко повернеться в Україну після завершення всіх запланованих робочих завдань та ділових зустрічей», – заявили у ФК «Харків».

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Микола Карась називав Богдана Бойка «негласним куратором колцентрів».

«Бойко Богдан Володимирович – це президент футбольного клубу «Харків», негласний куратор колцентрів», – стверджував Карась під час судового засідання, на якому обирали запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві.

Сам Бойко категорично заперечував свою причетність до шахрайських колцентрів.

«Я категорично заперечую будь-яку свою причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем, спрямованих на заволодіння коштами громадян.⠀

Вважаю принципово важливим наголосити: сам факт згадування людини у матеріалах кримінального провадження або наведення окремих фрагментів розмов не є доказом її вини та не може автоматично свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення. Правову оцінку конкретним фактам та обставинам має надавати виключно суд у встановленому законом порядкув», – стверджував Бойко.

Нагадаємо, футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів Сеути.

Теги: ФК «Харків» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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