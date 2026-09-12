У «Інгульці» знайшли заміну Василю Кобіну – джерело

Команду очолить Валерій Куценко

Українский спеціаліст Валерій Куценко очолить «Інгулець». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Бурбаса.

39-річний спеціаліст замінить біля керма команди Василя Кобіна, який декількома днями раніше залишив посаду головного тренера.

Останній сезон Валерій Куценко тренував «Ворсклу». Під його керівництвом команда завершила сезон Першої ліги на 14-му місці, маючи в своєму активі 30 очок.

«Інгулець» посідає сьоме місце турнірної таблиці Першої ліги. В активі колишньої команди Кобіна, який останній два роки працював з командою, 11 очок.

Нагадаємо, що матч УПЛ між «Кривбасом» та «Харковом» перенесено – гру не змогли провети вчасно через повітряну тривогу.