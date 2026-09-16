«Аякс» Циганкова підсилився ексзіркою чемпіонату Англії

Нідерландський гранд оформив гучний трансфер

Колишній півзахисник лондонського «Тоттенгема» Ів Біссума приєднався до амстердамського «Аякса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Малієць підписав зі столичним грандом контракт на один рік. У договорі сторони також передбачили опцію продовження співпраці ще на сезон. Активація пункту залежатиме від виступів хавбека.

Біссума дістався «Аяксу» безкоштовно. Влітку він покинув «Тоттенгем» після завершення контракту. У лавах «шпор» африканець провів чотири роки, а перед цим відіграв чотири сезони за англійський «Брайтон».

У минулій кампанії Біссума провів лише 11 поєдинків у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. У складі збірної Малі за плечима півзахисника 46 матчів (п'ять голів).

До слова, напередодні Віктор Циганков оформив дебютний гол за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».

Нагадаємо, раніше Артем Степанов відзначився п'ятим голом поспіль в Ередивізі. Український форвард забив роттердамському «Ексельсіору». У складі «Утрехта» він виступає на правах оренди.