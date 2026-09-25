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Шалений старт сезону Ліги націй 2026/2027 від скандинавів: усі результати 24 вересня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Шалений старт сезону Ліги націй 2026/2027 від скандинавів: усі результати 24 вересня
Ерлінг Голанд допоміг Норвегії здобути перемогу у важкому матчі проти Данії
фото: Bildbyrån

Перший ігровий день був насиченим на цікаві розв'язки матчів

Клубний футбол пішов на паузу, що може значити лише про одне – настав час зібратися європейським збірнам на матчі Ліги націй сезону 2026/2027. Про основні події першого ігрового дня Ліги націй повідомляє «Главком».

Скандинавська дуель не розчарувала

Норвегія та Данія влаштували одну з найбільш результативних зустрічей туру. Господарі вже на 18-й хвилині вели 2:0 після голів Оскара Бобба та Ерлінга Голанда, проте данці не дозволили супернику спокійно довести гру до перемоги. Міккель Дамсгор скоротив відставання ще до перерви, а на 60-й хвилині Расмус Гейлунн зрівняв рахунок.

Коли здавалося, що команди розійдуться нічиєю, знову на перший план вийшов Голанд. На 74-й хвилині форвард оформив дубль і приніс Норвегії перемогу 3:2. Таким чином, норвежець став єдиним серед усіх гравців, хто забив понад один м'яч 24 вересня.

Нічия в дебютному матчі Клоппа та Хаві

Матч Нідерландів та Німеччини став одним із найбільш очікуваних у стартовому турі Ліги націй не лише через статус суперників. В Амстердамі свої перші офіційні матчі біля керма збірних проводили Юрген Клопп та Хаві. Німецький тренер був за крок від перемоги у дебюті: його команда повела на 32-й хвилині після гола Фелікса Нмечі. Німці скористалися атакою, яка продовжилася попри падіння Браяна Броббі, що викликало невдоволення господарів.

Нідерланди врятувалися буквально в останні хвилини. На 90+2-й хвилині Коді Гакпо зрівняв рахунок і не дозволив Клоппу розпочати роботу зі збірною Німеччини з перемоги. Для Хаві нічия також стала першим результатом на чолі нідерландської команди, а сам матч запам'ятався ще одним епізодом із VAR: гол Вірджила ван Дейка у першому таймі був скасований через порушення правил.

Греція витягнула матч проти Сербії

Сербія почала матч проти Греції максимально вдало, адже вже на четвертій хвилині Александар Живкович відкрив рахунок. Господарі довго утримували перевагу, а Греція змогла відповісти лише після перерви. На 74-й хвилині Христос Цоліс зрівняв рахунок, повернувши гостям шанси на перемогу.

Вирішальна розв'язка настала вже у компенсований час. На 90+5-й хвилині Анастасіос Дувікас забив другий гол Греції та приніс команді перемогу 2:1. Грекам все ж вдалося перевернути гру після пропущеного м'яча на старті зустрічі та розпочати виступ у Лізі А з виїзної перемоги.

Щодо інших матчів, то в Лізі А Португалія розпочала захист титулу з перемоги над Вельсом 1:0, а єдиний гол забив Жоау Фелікс у першому таймі. У Лізі B Австрія вирвала перемогу над Ізраїлем 3:1, забивши два голи після 90-ї хвилини, тоді як Косово мінімально перемогло Ірландію у їхній першій офіційній зустрічі завдяки голу Ведата Мурікі на 83-й хвилині. У Лізі D Мальта здолала Андорру 2:1 після камбеку, а Литва перемогла Ліхтенштейн 2:0 після «сухого» першого тайму.

Наступні матчі Ліги націй пройдуть уже сьогодні, 25 вересня, де головною подією дня для українських вболівальників стане матч нашої національної збірної проти Угорщини в Будапешті. 

Читайте також: Календар матчів Ліги націй 2026/27

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Перший тур (24 вересня) 

Ліга А

Нідерланди – Німеччина 1:1 (0:1)

  • Голи: Гакпо (90+2) – Нмеча (32)

Норвегія – Данія 2:2 (2:1)

  • Голи: Бобб (14), Голанд (18, 74) – Дамсгор (25), Гейлунн (60)

Португалія – Вельс 1:0 (1:0)

  • Голи: Жоау Фелікс (22)

Сербія – Греція 1:2 (1:0)

  • Голи: Живкович (4) – Цоліс (74), Дувікас (90+5)

Ліга B

Австрія – Ізраїль 3:1 (1:0)

  • Голи: Шмід (43), Мвене (90), Калайджич (90+3) – Абу Фаркхі (55)

Косово – Ірландія 1:0 (0:0)

  • Голи: Мурікі (83)

Ліга D

Андорра – Мальта 1:2 (1:1)

  • Голи: Лопес (17) – Кардона (36), Теума (81)

Ліхтенштейн – Литва 0:2 (0:0)

  • Міхельбрінк (53), Должніков (66)

Турнірна таблиця 

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга D

Нагадаємо, що гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй

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Теги: Ліга націй Жоау Фелікс НОВИНИ ФУТБОЛУ Ерлінг Голанд

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