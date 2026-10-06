Вражаючий камбек Франції та поразка України: результати Ліги націй 2026/2027 за 5 жовтня

Заключний матч у першому ігровому вікні завершився для збірної України не надто вдало

Учора, 5 жовтня, пройшли чергові матчі четвертого туру Ліги націй. Про основні події дня в цьому огляді повідомляє «Главком».

Франція влаштувала епічний камбек проти Бельгії

Франція видала неймовірну кінцівку матчу проти Бельгії та здобула перемогу 4:1, хоча до 77-ї хвилини поступалася в рахунку. Доді Лукебакіо вивів Бельгію уперед ще в першому таймі, після чого бельгійці тривалий час успішно стримували атаки господарів. Проте в останні 14 хвилин зустрічі Франція забила чотири рази й перетворила складний матч на розгром.

Перелом настав після виходу свіжих футболістів із лави запасних. Дезіре Дуе зрівняв рахунок на 77-й хвилині, Раян Шеркі через чотири хвилини вивів французів уперед, а Майкл Олісе оформив дубль на 88-й та 90+1-й хвилинах. Для Зінедіна Зідана ця перемога стала першою домашньою звитягою на чолі збірної Франції та третьою у чотирьох матчах.

Італія повертається в гру

Італія продовжила відновлюватися після невдалого старту в Лізі націй і здобула третю поспіль гру без поразки. Команда Роберто Манчіні вдома обіграла Туреччину 3:1, хоча після гола Джанлуки Скамакки на 26-й хвилині дозволила супернику зрівняти рахунок, коли Арaл Шимшир забив на початку другого тайму.

Проте господарі швидко повернули перевагу. Ріккардо Калафіорі на 64-й хвилині забив свій перший гол за збірну, а Піо Еспозіто наприкінці зустрічі поставив крапку. Перемога вивела Італію на друге місце групи A1 із сімома очками – лише через кілька днів після нічиєї з Францією. Після поразки від Бельгії у першому турі італійці виграли два матчі та зіграли внічию, поступово повернувшись до боротьби за лідерство.

Україна програє Угорщині у близькому матчі

Збірна України зазнала другої поразки в чотирьох матчах Ліги націй, поступившись Угорщині 1:2. Після безгольового першого тайму гості відкрили рахунок на 52-й хвилині, а українці відігралися лише наприкінці зустрічі – Роман Яремчук забив на 83-й хвилині та повернув команду в гру.

Але довго розвинути цей успіх не вдалося: вже через дві хвилини Чінгер знову вивів Угорщину вперед. Таким чином, команда Андреа Мальдери залишилася з чотирма очками після чотирьох турів, тоді як угорці набрали сім і наблизилися до лідера групи – Північної Ірландії. У першому турі Україна перемогла Угорщину 1:0, тож цього разу суперник взяв реванш.

В інших матчах у лізі B Боснія і Герцеговина обіграла Польщу (1:0), Швеція здолала Румунію (1:0), а Північна Ірландія та Грузія зіграли внічию (0:0). У лізі C Кіпр переміг Латвію (2:1), а Чорногорія та Вірменія не забили голів (0:0).

Заключний ігровий день довгого міжнародного вікна збірних у Лізі націй пройде вже сьогодні 7 жовтня.

Ліга націй УЄФА. Четвертий тур (5 жовтня)

Ліга А

Франція – Бельгія 4:1 (0:1)

Голи: Дуе (77), Шеркі (81), Олісе (88, 90+1) – Лукебакіо (35)

Італія – Туреччина 3:1 (1:0)

Голи: Скамакка (26), Калафіорі (64), Еспозіто (87) – Шимшир (61),

Ліга В

Боснія і Герцеговина – Польща 1:0 (0:0)

Голи: Башич (84)

Румунія – Швеція 0:1 (0:1)

Голи: Йокерес (13)

Північна Ірландія – Грузія 0:0 (0:0)

Україна – Угорщина 1:2 (0:0)

Голи: Яремчук (83) – Тот (52), Чінгер (85)

Ліга С

Кіпр – Латвія 2:1 (0:0)

Голи: Кості (70), Едвардс (90+4) – Дашкевичс (57)

Чорногорія – Вірменія 0:0 (0:0)

Турнірна таблиця

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Нагадаємо, що 4 жовтня визначився перший учасник плейоф Ліги націй 2026/2027.