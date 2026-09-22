«Арсенал» домовився з тренером про новий контракт на покращених умовах

У плани чемпіонів Англії не входить прощання з іноземним фахівцем

Лондонський «Арсенал» узгодив пролонгацію договору з головним тренером Мікелем Артетою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Сторони узгодили деталі контракту. Термін дії угоди наразі невідомий, але іспанець залишиться на «Емірейтс» щонайменше до літа 2029 року. Також зросте зарплата Артети.

Зараз керманич «канонірів» заробляє 10 млн фунтів щороку. Ще 5 млн за сезон головний тренер лондонців може заробити бонусами. Чинний контракт Артети з «Арсеналом» розрахований до літа 2027 року.

Іспанський фахівець очолив англійський гранд у грудні 2019 року. З тих пір «Арсенал» виграв титул Прем'єр-ліги 2025/26, здобув Кубок і три Суперкубки Англії. Також лондонці дійшли до фіналу Ліги чемпіонів у минулій кампанії.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.