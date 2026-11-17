Маурісіо Почеттіно, який залишає посаду головного тренера збірної США заради роботи з «Манчестер Юнайтед», закликав призначити на його місце Пепа Гвардіолу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TalkSport.

Чому Почеттіно бачить Гвардіолу в збірній США?

Аргентинський тренер переконаний, що іспанський фахівець отримає хороші умови для роботи та талановитих футболістів, здатних втілити його ігрові ідеї. «Зараз ідеальний момент, щоб прийти до федерації. Усе рухається в правильному напрямку. Я б, звичайно, рекомендував йому погодитися. Він знайде хороших людей і гравців, які можуть підійти під його стиль. До того ж тепер є Національний тренувальний центр, якого раніше не було», – заявив Почеттіно.

Водночас невідомо, чи зацікавлений сам Гвардіола в такій пропозиції. Після завершення роботи в «Манчестер Сіті» іспанець говорив про втому та емоційне виснаження. У документальному фільмі A Beautiful Obsession він зізнавався, що після невдалих виступів команди почувався самотнім і хотів залишити футбол.

Тренерська кар'єра Пепа Гвардіоли

Гвардіола виграв із «Манчестер Сіті» 20 трофеїв, а його останній матч на чолі англійського клубу відбувся менш ніж пів року тому. Водночас американська федерація зацікавлена в його запрошенні на чотирирічний цикл, кульмінацією якого стане чемпіонат світу 2030 року.

Почеттіно проведе останній матч зі збірною США у вівторок – проти Гаїті в чвертьфіналі Ліги націй КОНКАКАФ. Після цього він має вирушити до Манчестера, де розпочне роботу з «Юнайтед». Попри це, на його думку, ця посада тепер має престиж, співмірний із роботою в таких клубах, як «Реал», «Барселона» чи «Манчестер Юнайтед».

Нагадаємо, що до тренерського штабу англійського «Манчестер Юнайтед» уперше в історії увійде жінка.